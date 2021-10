Autor i kraljevski komentator Tom Bower, smatra da su Meghan Markle i princ Harry svojim ponašanjem od napuštanja Velike Britanije sebi napravili više štete nego koristi, a s njim se slaže i kraljevski biograf.

Princ Harry i Meghan Markle prije više od godinu dana odrekli su se kraljevskih titula i preselili u SAD, a odluke koje su donosili nakon toga mogle bi im se obiti o glavu, tvrdi kraljevski autor i komentator Tom Bower.

Bower, koji trenutno radi na biografiji Meghan Markle, kazao je za časopis Closer kako će tvrdoglava vojvotkinja požaliti što je prekinula odnos sa svojim ocem Thomason te sa suprugom i djecom odselila u Kaliforniju, daleko od britanske kraljevske obitelji.

Istaknuo je kako su se Meghan i Harry u SAD-u potpuno izolirali i da smatra kako je to jako tužno, kako za njih, tako i za njihovo dvoje djece, dvogodišnjeg Archieja i Lilibet koja je rođena u lipnju ove godine.

Upozorio je i kako će im želja za kontrolom nad njihovim narativom, zbog čega su se udaljili od svakoga tko može utjecati na njega, učiti više štete nego koristi jer riskiraju da njihova djeca odrastaju bez obiteljskog okruženja.

"Vjerujem da je Meghan vrlo tvrdoglava osoba, no znam da će s vremenom shvatiti da je izolirani svijet koji su ona i Harry izgradili bio otrovan izbor", kazao je Bower koji tvrdi i kako su Meghan i Harry mislili da će postati jači ako prekinu veze s kraljevskom obitelji i drugim bliskim osobama iz svojeg života.

Slično misli i kraljevski biograf Andrew Morton koji je nedavno za US Weekly otkrio kako su Harry i Meghan odlučili kako maleni Archie neće nositi nikakvu titulu kad mu je ponuđeno da bude grof od Dumbartona, jer riječ "dumb" koja se nalazi u nazivu na engleskom znači "glup", što se roditeljima nikako nije svidjelo.

"To pokazuje koliko su osjetljivi oko svojeg imidža i to je sve što trebate znati o njima", izjavio je među ostalim Morton, koji je inače autor knjige "Meghan and the Unmasking of the Monarchy: A Hollywood Princess".