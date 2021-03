Britanski stručnjaci iznijeli su svoja mišljenja o intervjuu Meghan Markle i princa Harryja s voditeljicom Oprom Winfrey, za koju smatraju da je izašla kao jedina pobjednica cijele priče.

Razgovor princa Harryja i Meghan Markle s voditeljicom Oprah Winfrey vruća je tema svjetskih medija i desetaka milijuna gledatelja koji su ga pratili pred malim ekranima, a o svemu su svoje mišljenje iznijeli i stručnjaci te autori brojnih radova o životu kraljevske obitelji.

Nekoliko njih je vojvodu i vojvotkinju od Sussexa prozvalo samozadovoljnima i sebičnima, a zaključili su da će intervju i njihova svjedočanstva u potpunosti slomiti kraljicu Elizabetu. Meghan je u intervjuu iznijela niz zapanjujućih tvrdnji i optužbi za rasizam, laganje, povredu osjećaja i gubitak volje za životom, da su se vjenčali prije samog kraljevskog vjenčanja, a sve to šokiralo je one koji su pratili taj dugoiščekivani intervju.

Među stručnjacima koji su iznijeli svoje mišljenje bili su autorica knjige "Harry: Conversations with the Prince" Angela Levin, autor knjige "Diana: Strogo čuvana tajna" Robert Jobson i urednik kraljevske rubrike Daily Maila Russell Myers.

"Ovo je bila predstava od početka do kraja. Oboje su iznijeli ozbiljne optužbe, nepoštujući našu zemlju i znajući da Monarhija ne može uzvratiti udarac. Cijeli intervju je jedno nepoštivanje kraljice i napad na instituciju Monarhije. To nije showbussines, ovo je gruba uvreda za britanski narod. Bacili su ručnu bombu na kraljevsku obitelj i monarhiju. Optužili su kraljevsku obitelj za rasizam, ali nisu imenovali tu osobu. To je kukavičluk. Ne možete bacati takvu ljagu na nekoga i kažu da su britanski mediji rasistički. Gdje su im dokazi? Zastrašujuće je što im je bilo dopušteno da kažu ze stvari bez navođenja imena. Nisu smjeli to uopće spominjati, a i toliko je toga zapanjujućeg rekla da nisam siguran vjerujem li joj. Rekli su da im dužnost ne znači ništa i da nisu mogli otići, ali da su imali tu mogućnost da bi to učinili. To je nečuveno, kraljica je predana službi. Kažu i da su bili zarobljeni i da princ Charles zapravo ne želi biti kralj. To je jednostavno pogrešno i ne možete to govoriti. I mislim da je Oprah Winfrey jedina iz svega izašla kao pobjednica", izjavio je Jobson za Daily Mail.

"To je bilo nešto najneobičnije što sam ikad pogledao na televiziji. Postoje elementi onoga što su sve izjavili koje treba shvatiti ozbiljno. Meghan je bila mlada, ranjiva žena i treba potražiti odgovore na pitanja oko njezina uznemiravanja. Kada kraljica pročita sve što je rečeno bit će apsolutno shrvana, nisu ama baš nikoga poštedili", zaključio je Myers.

"Potreslo me to sve i ostala sam zapanjena. Meghan je govorila o svemu kao da je bila u zatvoru, takva je bila njezina ispovijest. Rekla je da tamo nitko nije bio uz nju, ali bio je Harry, a imala je na raspolaganju i jednog od najvažnijih kraljičinih pomoćnika. Teško je reći da nije imala baš nikoga. Bilo je uznemirujuće čuti da je imala samoubilačke misli i da je tražila pomoć. Sigurna sam da će princ Harry za nekoliko goodina požaliti zbog ovog intervjua, pokazali su da uopće ne posjeduju emocionalnu inteligenciju", zaključila je Levin.