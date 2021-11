Supruga Rafaela Nadala rijetko se s njim pojavljuje u javnosti, no ovoga je puta napravila iznimku zbog velike obljetnice koju su skupa proslavili.

Maria Francisca Perello (33) supruga je jednog od najboljih tenisača svijeta, Rafaela Nadala, no s njim se rijetko pojavljuje u javnosti. Ipak, par je napravio iznimku kako bi zajedno proslavili 10. obljetnicu od osnutka fondacije Rafa Nadal u Španjolskoj, a u Madridu su skupa stali pred fotografe.

Elegantno izdanje lijepog para plijenilo je pažnju okupljenih, a njihovi osmijesi govorili su puno više od riječi. 35-godišnji Nadal i odabranica njegova srca vjenčali su se pretprošle godine nakon 14 godina veze, a iako je ona prva s kojom proslavi svaku svoju pobjedu, ona vješto izbjegava svjetla reflektora.

Maria Francisca Perello, poznatija kao Xisca, radi u osiguranju i diplomirala je poduzetništvo, a usto je projektni direktor u Fondaciji Rafa Nadal, koja promovira osobnu i društvenu integraciju i razvoj djece i mladih kroz sport u Španjolskoj i Indiji. Prema pisanju stranih medija, započela je vezu s tenisačem 2005., no poznavali su se mnogo godina ranije.

Svoje su zaruke objavili u siječnju 2019., a vjenčali su se u listopadu iste godine. Svadbu su imali u dvorcu La Fortaleza na španjolskom otoku Mallorca, gdje se Nadal rodio. Došlo je 350 gostiju, a među njima su bili glumci Tom Hiddleston, Olivia Colman i Hugh Laurie.

Xisca je u jednom od rijetkih intervjua objasnila zašto je odlučila ne dolaziti na većinu teniskih mečeva svog muža. Naime, istaknula je da želi sačuvati njihov odnos i da mu ne bi htjela poremetiti koncentraciju prateći ga svugdje. "Treba svoj prostor kada se natječe i sama ideja da se povlačim tamo i čekam ako me slučajno zatreba u kojem trenutku zamara me. To bi me gušilo i Rafael bi se brinuo za mene. Da ga pratim svugdje, mislim da se ne bismo više tako dobro slagali", zaključila je.

Nadal je inače nedavno istaknuo kako može zamisliti sebe u ulozi oca, no on i supruga čekaju da završi tenisku karijeru kako bi se u potpunosti mogao posvetiti obitelji.

