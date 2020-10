Rafael Nadal i Xisca Perello prošle godine su se vjenčali nakon 14 godina veze, a ona izbjegava javnost i društvene mreže.

Tenisač Rafael Nadal (34) svaku pobjedu prvo proslavi sa suprugom Xiscom Perello (32) ako je tada u publici, no ona često izbjegava svjetla reflektora.

Nadal je u nedjelju 13. put osvojio teniski turnir u Parizu Roland Garros i odmah poletio do svoje drage. Supružnici su u braku od listopada 2019. kada su ozakonili svoju 14-godišnju vezu.

Inače, Maria Francisca Perello poznatija kao Xisca radi u osiguranju i diplomirala je poduzetništvo, a usto je projektni direktor u Fondaciji Rafa Nadal koja promovira osobnu i društvenu integraciju i razvoj djece i mladih kroz sport u Španjolskoj i Indiji. Prema pisanju stranih medija, započela je vezu s tenisačem 2005., no poznavali su mnogo godina ranije.

Svoje zaruke su objavili u siječnju 2019., a vjenčali su se u listopadu iste godine. Svadbu su imali u dvorcu La Fortaleza na španjolskom otoku Mallorca gdje se Nadal rodio. Došlo je 350 gostiju, a među njima su bili glumci Tom Hiddleston, Olivia Colman i Hugh Laurie.

Supružnici nemaju djecu, no Rafael je svojedobno rekao da mu se sviđa sebe zamišljati u ulozi oca. Istaknuo je da bi volio da on i Xisca pričekaju da završi tenisku karijeru kako bi se mogao djeci potpuno posvetiti.

"Volio bih imati djecu: sinove, kćeri..Ja sam osoba koja voli djecu i obiteljski sam čovjek", ispričao je.

Xisca je u jednom od rijetkih intervjua obasnila zašto je odlučila ne dolaziti na većinu teniskih mečeva svog muža. Naime, istaknula je da želi sačuvati njihov odnos i da mu ne bi htjela poremetiti koncentraciju prateći ga svugdje.

"Treba svoj prostor kada se natječe i sama ideja povlačeći se tamo i čekajući ako me slučajno zatreba u kojem trenutku, zamara me. To bi me gušilo i Rafael bi se brinuo za mene. Ne. Mislim da ako bih ga pratila svugdje, ne bi se više tako dobro slagali", zaključila je.

Inače, Xisca nema profil na društvenim mrežama, a Nadal rijetko dijeli njihove zajedničke fotografije.