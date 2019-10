Rafael Nadal i Mery Perello počeli su hodati 2005. godine, iako su se poznavali i godinama prije.

Rafael Nadal i Mery Perello zaručili su se 2017. godine tijekom romantičnog putovanja u Rim.

Bilo je to u siječnju ove godine, a teniski as pred svoju je djevojku kleknuo nakon 14 godina ljubavi. Ipak, samozatajni par sretne je vijesti uspio sakriti od znatiželjne javnosti čak 8 mjeseci.

Podsjetimo, par se počeo viđati 2005. godine, iako su se znali i ranije, no vrlo su samozatajni te se nikada nisu hvalili lagodnim životom. Mery čak ne putuje s Rafaelom na njegove mečeve, jer kako je sama otkrila u jednom intervjuu 2011. godine, to ne bi bilo dobro ni za njega ni za nju.

"On treba prostora kada se natječe. I sama ideja da sam cijeli dan negdje oko njega u tim trenucima me guši. Također, on bi se tada cijelo vrijeme brinuo za mene. Kada bih ga svugdje slijedila, postojao bi veliki rizik od toga da se više ne bi ovako dobro slagali."

Samozatajna Mery nije tipična žena sportaša, jer nema profile na društvenim mrežama, nije poznata po tome što nosi skupocjene krpice, a zaposlena je kao voditeljica projekata Nadalove humanitarne organizacije.

A par je prošle subote izgovorio sudbonosno "da" na Majorci na jednom luksuznom imanju, a ne u španjolskom gradiću Pollensiju kako se šuškalo. Na vjenčanju je bilo oko 350 uzvanika, među kojima je bio i bivši španjolski kralj Juan Carlos I te brojni tenisači i sportaši.

Lijepa i tajnovita mladenk nosila je jednostavnu vjenčanicu poznate dizajnerice Rose Clare, no javnost je ostala zakinuta za bilo koju drugu informaciju ili fotografiju.