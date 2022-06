Princeza Charlotte prava je mala šefica, a to potvrđuju nove urnebesne snimke u kojima smiruje nestašnu braću, Louisa i Georgea.

Djeca princa Williama i Kate Middleton, prinčevi Louis (4) i George (8) te princeza Charlotte (7) privukli su puno pažnje na svečanoj proslavi platinastog jubileja kraljice Elizabete II.

Javnost je posebno zabavio najmlađi Louis, čije su fotografije grimasa postale hit na internetu, no kraj sestre se ipak nije mogao ponašati kako želi.

Sada su se pojavile snimke iz kojih je jasno da je malena Charlotte šefica svojoj braći, koja pored nje moraju paziti na manire ako ne žele biti opomenuti.

Tako se na jednoj snimci koju je objavio Daily Mail vidi kako sedmogodišnjakinja upozorava Louisa da prestane mahati dok se voze u kočiji, a zatim ga je smirivala i na balkonu Buckinghamske palače, na kojem je radio grimase, vikao i neprestano zapričavao kraljicu, što možete vidjeti u videu na YouTubeu.

"Chalotte je general, a George i Louis su njezini vojnici", piše u opisu još jedne snimke na kojoj mala princeza govori braći kako će se ponašati.

The Queen once described the Cambridge kids to a Canadian Politician visiting Buckingham Palace as “Charlotte is the General, George & Louis are her soldiers.” This video lives up to that description! 🤣💂‍♀️ #PrincessCharlotte #PlatinumJubilee #princelouis pic.twitter.com/JtO4Y38hP0