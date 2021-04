Princ Philip izmjenjivao je pisma s princezom Dianom u kojima je pričao s njom o svom sinu, princu Charlesu koji ju je varao s Camillom.

Većinu javnosti je 1996. šokirala vijest o razvodu princa Charlesa i princeze Diane, a potom i detalji njihovog odnosa.

Naime, nisu mogli vjerovati da ju je tijekom braka varao sa svojom sadašnjom suprugom Camillom Parker Bowles. Charles je svoju nevjeru priznao u intervjuu 1994., a ta skandalozna situacija je bila nezgodna za kraljevsku obitelj.

Tada su strani mediji tvrdili da se princeza Diana i njezin svekar, princ Philip nisu baš slagali i da nije bio dobar prema njoj, no kako piše magazin Marie Claire istina je drugačija i iza zatvorenih vrata on joj je bio podrška.

To su dokazala pisma između njih dvoje koje je 2003. pustio u javnost bivši batler kraljevske obitelj Paul Burrell. U to vrijeme je The Sunday Times pisao da je princ Philip pokušao blokirati objavljivanje pisama koji otkrivaju istinu.

U njima se potpisivao: "S ljubavlju, tata". "Ne mogu zamisliti nikog pri zdravoj pameti tko bi tebe ostavio zbog Camille. Charles je blesav za čovjeka u svojoj poziciji jer riskira sve zbog Camille. Nikad nismo mogli ni zamisliti da bi te ostavio zbog nje. Takva misao nam nikad nije prošla glavom", napisao je princezi Diani.

Ipak, nije sve u pismima bilo tako pozitivno. "Možeš li iskreno pogledati u svoje srce i reći da Charlesov odnos s Camillom nije imao nikakve veze s tvojim ponašanjem u vašem braku? Nije li na neki način tvoja krivica što te varao?", pitao je princ Philip Dianu.

The Mirror je objavio nekoliko skeniranih pisama Diane svom svekru u kojem ga moli savjete i zahvaljuje mu se na njegovim odgovorima.