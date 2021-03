Kristen Stewart u nadolazećem filmu "Spencer" utjelovit će princezu Dianu, koju je prije nje glumilo još 10 glumica. Prisjetite se tko su one.

Kristen Stewart 11. je glumica po redu koja će na filmskom platnu utjeloviti pokojnu princezu Dianu u nadolazećem filmu "Spencer", a mnogi već sada vjeruju da će to odraditi bolje od svojih prethodnica.

Iako se ispočetka sumnjalo u to koliko je dobar odabir za ulogu, fotke koje su isplivale sa seta i na kojima nevjerojatno sliči Diani dokazuju da je ona pun pogodak, što je još više pojačalo veliki interes i iščekivanje filma.

Film režisera Pabla Larraina i autora Stevena Knighta usredočit će se na sporni vikend u Sandringhamu kada je Diana navodno donijela jednu od ključnih odluka za svoj brak, a uz Kristen u filmu će glumiti i Timothy Spall, Sally Hawkins te Sean Harris.

"Poznavao sam je osobno i zato tvrdim da se članovima kraljevske obitelji taj film uopće neće svidjeti, ali očekuju to već i sami. No mislim da je najvažnija interpretacija glumice i koliko dobro ona može odglumiti tu ulogu. Morat ćemo pričekati i vidjeti", rekao je Jobson za US Weekly i dodao će u filmu biti prikazana cijela istina.

Dok se s nestrpljenjem iščekuje još jedan film o neprežaljenoj princezi, prisjetite se tko ju je još glumio u prošlosti i u galeriji pogledajte njihove fotke.

Diana je prvi put na filmskom platnu ovjekovječena 1982. godine, i to dvaput. U filmu "Charles & Diana: A Royal Love Story" glumila ju je Caroline Bliss, koja je glumila i Miss Moneypenny u filmovima o Jamesu Bondu s Timothyje Daltonom u naslovnoj ulozi. Iste godine snimljen je i film "The Royal Romance of Charles and Diana", a u njemu je Dianu odigrala glumica Catherine Oxenberg, koja je najpoznatija po ulozi Amande Carrington u legendarnoj "Dinastiji".

Desetljeće kasnije još su dvije glumice angažirane za ulogu pokojne princeze. U filmu "The Women of Windsor" iz 1992. godine Dianu je utjelovila relativno nepoznata glumica Nicole Formby, a u filmskoj adaptaciji knjige Andrewa Mortona "Diana: Her True Story", glumila ju je Serena Scott Thomas, kojoj je to bila i jedna od najzapaženijih uloga.

U televizijskom filmu "Princess in Love" iz 1996. godine Dianu je glumila Julie Cox, a dvije godine kasnije, nakon njezine tragične smrti, u filmu "Diana: A Tribute to The People’s Princess" utjelovila ju je Amy Seccombe.

Nakon toga princezu nitko nije glumio punih devet godina, sve dok je u TLC-jevoj dokumentarnoj seriji "Diana: Last Days of a Princess" nije odigrala Genevieve O’Reilly, koja je najpoznatija po ulozi u filmu "Ratovi zvijezda - Epizoda III: Osveta Sitha". Nakon nje se i glumica Lesley Harcourt nakratko pojvila u ulozi Lady Di u Hallmarkovu filmu "William & Catherine: A Royal Romance".

U filmu "Diana" iz 2013. godine pokojnu princezu odglumila je Naomi Watts, koja je angažirana nakon što je ulogu odbila Jessica Chastain. Nakon nje Dianu je glumila Bonnie Soper, i to u dva filma – "Harry & Meghan: A Royal Romance" i "Harry & Meghan: Becoming Royal".

U popularnoj Netflixovoj seriji "Kruna" uloga Diane pripala je glumici Emmi Corrin, koja ju je utjelovila u četvrtoj sezoni.

"Princeza Diana bila je ikona i ostavila je velikog traga te je vječna inspiracija", izjavila je Corrin za Digital Spy nakon što je angažirana za ulogu pokojne princeze za koju je nagrađena i Zlatnim Globusom.