Gwen Stefani osvojila je svijet sa svojim bendom No Doubt, a ostvarila je i uspješnu samostalnu karijeru.

Američka pjevačica i modna dizajnerica Gwen Renée Stefani jedna je od najzanimljivijih osoba u svijetu showbiza, a uvijek je originalna te dobro zna privući pozornost. U centar medijske pažnje je došla još 90-ih godina sa svojim bendom No Doubt, a do danas je ostala jedna od najomiljenijih pjevačica svoga žanra fanovima diljem svijeta.

Gwen je rođena u Kaliforniji, a ime je dobila po stjuardesi iz novele "Airport". Njezini roditelji bili su fanovi folk glazbe uz koju je Gwen i odrasla, no brat Eric približio ju je žanrovima koje voli i danas, a i zbog kojih se proslavila. Upravo Eric osnovao je No Doubt te je pozvao sestru da im bude glavni vokal. Prvi album objavili su 1992. godine, ali ska-pop zvuk njihove glazbe nije prolazio dobro u vrijeme kada je grunge vladao SAD-om. Tek trećim albumom "Tragic Kingdom" bend se probio na vrh top ljestvica, a do danas su ostali jedan od najzanimljivijih bendova u posljednja dva desetljeća. "Don't Speak", "Just a Girl", Hey Baby" i "Spiderwebs" samo su neki od njihovih velikih hitova kojima su osvojili brojnu publiku.

Nakon albuma "Rock Steady" kojim su pokorili svjetsku scenu bend je uzeo pauzu, a 2004. godine je Gwen nastupala kao solo izvođač. Objavila je tri albuma, a tijekom karijere je osvojila i tri nagrade Grammy. Pokrenula je i modnu marku "L.A.M.B.", a svojim modnim izričajem često dolazi u centar pažnje.

Gwen je tijekom zavidne karijere imala i zanimljiv ljubavni život. S kolegom iz benda Tonyjem Kanalom vezu je započela brzo nakon što su oformili No Doubt. Uvijek je govorila kako je on ljubav njezina života, a bend se umalo raspao nakon što je Kanal prekinuo vezu. Njihov prekid inspirirao je brojne singlove koje su objavili, a među kojima je i veliki hit "Don't Speak". Dosta godina nakon prekida Gwen je Toniju posvetila i pjesmu "Cool" sa svog prvog samostalnog albuma.

Pjevača benda Bush, Gavina Rossdalea Stefani je upoznala 1995. godine dok su bili na festivalu na kojem su oboje nastupali sa svojim bendovima. Pred oltar su stali 2002. godine na svečanoj ceremoniji u Londonu, a dva tjedna nakon održali su i zabavu povodom vjenčanja u Los Angelesu. Par je zajedno dobio tri sina, no 2015. godine Gwen je podnijela zahtjev za razvodom, u kojem je kao razlog navela nepremostive razlike.

Posljednjih pet godina u sretnoj je vezi s Blakeom Sheltonom, kojeg je upoznala na snimanju jednog showa. Blake i Gwen danas slove kao jedan od najstabilnijih i najzaljubljenijih parova američke glazbene scene. Skupa odgajaju njezina tri sina te često skupa objavljuju i zajedničke pjesme.