Pjevačica Gwen Stefani ne sceni je prisutna već dugi niz godina, a u međuvremenu je osim uspješne glazbenice postala i modna ikona.

Ekscentrična buntovnica platinasto plave kose i jarko crvenih usana, Gwen Stefani, po prvi puta je pokorila glazbene ljestvice prije mnogo godina, a od tada do danas postala je jedna od najutjecajnijih ikona mode i glazbe koja je svojim nastupima, stavom i pjesmama revolucionirala scenu.

Lijepa Gwen proslavila se svojim bendom "No Doubt" sredinom 1990-ih, a hitovi poput "Don't Speak" i "Just a Girl" lansirali su je u zvjezdanu orbitu. Pjesme "It's My Life" i "Hey Baby" obilježile su cijelu generaciju, a glazbenom izričaju ove plavuše najviše su bili skloni tinejdžeri.

Koketiranje s različitim glazbenim žanrovima, suradnje s drugim popularnim glazbenicima i energični nastupi učinili su od Gwen divu i jednu od najuspješnijih glazbenica 2000-ih. Nošena uspjehom i obožavanjem fanova, Gwen se 2004. odvažila upustiti u solo karijeru, pa je izdala svoj prvi solo album "Love. Angel. Music. Baby". Album je bio inspiriran pjesmama iz 1980-ih i postao je izniman komecijalni uspjeh. Navodno je njegova bit bila modernizirati glazbu uz koju je Gwen sama odrastala te ju učiniti suvremenijom, a jednako zaraznom.

Album je iznjedrio tri velika hita " "What You Waiting For?", "Rich Girl", i "Hollaback Girl", koji tjednima nisu silazili s glazbenih ljestvica. Dvije godine Gwen je izbacila još jedan album, koji je predstavio novi elektronički zvuk pjevačice, a i on je požnjeo veliki uspjeh.

Sveukupno je Gwen osvojila tri Grammy nagrade te dvije Billboard nagrade, a danas je više posvećena svojem modnom brendu i dizajniranju no glazbi. Naime, ova je ljepotica od samog početka karijere imala vrlo prepoznatljiv stil pin-up djevojke. Dugi plavi uvojci, crveni ruž i mliječno bijela put ovbe ljepotice zagarantirali su joj mjesto na listama najljepših žena svijeta, a danas Gwen smatraju modnom ikonom i jednom od najbolje odjevenih glazbenica.

Iako je njezina prirodna boja kose smeđa, Gwen nije bila brineta od 14 godine života, pa ju gotovo nitko ni ne pamti kao djevojku tamne kose. Svoju ljubav prema šminkanju je opjevala u pjesmi "Magic's in the Makeup", a svoju opsjednutost ljepotom jednom je prilikom prokomentirala priznavši da je od 12 godine neprestano na dijeti ne bi li bila što mršavija i privlačnija. Danas ima zdravu težinu i izgleda bolje no ikad, no u prošlosti je imala faze uzenmirujuće mršavosti zbog koje su fanovi znali biti zabrinuti za nju.

Par puta je viđena kako šeće u trapericama koje su joj se jedva držale na mršavim kukovima, a onda je ona javno priznala da se bori s bulimijom i anoreksjiom, koju je srećom uspješno pobijedila.

U borbi sa vlastitim demonima pomogao dugogodišnji partner i prijatelj Gavin Rossdale. Rossdale je australski gitarist kojeg je Gwen upoznala davne 1995., no između njih je planula ljubav tek godinama kasnije. Vjenčali su se 2002. i zajedno dobili trojicu sinova. Ipak, iako je priznala koliko je stabilnosti Gavin donio njezinom životu, pjevačica je 2015. zatražila rastavu od njega i to zbog toga što se zaljubila u drugog muškarca.

Zavodnik i country pjevač Blake Shelton oborio je Gwen s nogu pa je onda zbog njega odlučila razvrgnuti svoj obiteljski dom. Svoju su vezu svijetu obznanili u rujnu 2015., a iako su se našli na meti kritika zbog toga što su ih mediji portretirali kao preljubnike - par za to uopće nije bilo briga.

I danas su jednako sretni kao na početku, a često ih se može vidjeti i kako zajednički krstare crvenim tepisima.

Iako nije imala mnogo ljubavnika, Gwenin je život obilježila još jedna romansa i to u ranoj mladosti. 1990-ih je ljepotica ljubila kolegu iz benda Tonyja Kanala no njihova je veza bila jako turbulenta, a kada ju je Tony ostavio skoro je došlo do raspada njihove grupe "No Doubt". Upravo je iz boli zbog prekida pjevačica crpila inspiraciju za neke od najvećih svojih hitova poput "Don't Speak" i "Sunday Morning", a čak je godinama kasnije, kada je već bila u braku posvećivala pjesme svojem bivšem ljubavniku.

2004. je objavila pjesmu "Cool" koja je govorila upravo o njezinoj pomirenosti s time da ona i Tony nikada neće provesti život zajedno.

Čini se da su sada sve te emocionalne i osobne borbe daleko iz Gwen koja oduševljava gdje god se pojavi. Pronašla je obiteljsku, ljubavnu i profesionalnu sreću te se u šestom desetljeću života napokon smirila i uživa u plodovima svojeg uspjeha.