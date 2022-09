Kralj Charles oglasio se nakon smrti svoje majke kraljice Elizabete koja je preminula u 97. godini života, nakon 70 godina vladanja Ujedinjenim Kraljevstvom.

Nakon smrti kraljice Elizabete prijestolje je preuzeo njezin najstariji sin, 73-godišnji princ Charles koji se i službeno oglasio nakon tužne vijesti.

U izjavi, Njegovo Veličanstvo Kralj, koji također postaje šef države za 14 kraljevstava Commonwealtha, rekao je: "Smrt moje voljene majke Njezinog Veličanstva Kraljice, trenutak je najveće tuge za mene i sve članove moje obitelji. Duboko žalimo zbog smrti cijenjene vladarice i voljene majke. Znam da će se njezin gubitak duboko osjetiti u cijeloj zemlji, Kraljevinama i Commonwealthu, kao i kod bezbrojnih ljudi diljem svijeta", izjavio je Charles i dodao da će tijekom razdoblja žalosti i promjena njega i njegovu obitelj tiješiti saznanje o poštovanju i dubokoj privrženosti koju su mnogi prema kraljici gajili.

