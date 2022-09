Supruga kralja Charlesa, Camilla Parker Bowles dobit će titulu kraljice supruga i bit će uz njega na svečanoj krunidbi.

Nakon smrti kraljice Elizabete sve oči svijeta uprte su u kraljevsku obitelj i njezine članove koji su dobili ili će tek dobiti nove službene titule, a među njima je i supruga novog kralja Charlesa, Camilla Parker Bowles.

No prije nego što je postala njegova supruga, bila mu je dugogodišnja ljubavnica još dok je bio u braku s princezom Dianom i Camillu je javnost prozvala razoriteljicom brakova, a sada je čeka nova titula. Naime, Camilla će zauzeti mjesto uz kralja Charlesa III na njegovoj krunidbi i bit će proglašena kraljicom suprugom.



Bila je to iskrena želja kraljice, naglašena u poruci objavljenoj uoči njezine 70. obljetnice na tronu. To je ista titula koju je dobila i Elizabeta, supruga kralja Georgea VI., koja je nakon monarhove smrti dobila titulu kraljice majke.

"Kada moj sin Charles postane kralj, znam da ćete njemu i njegovoj supruzi Camilli pružiti istu potporu koju ste dali meni. I moja je iskrena želja da, kada to vrijeme dođe, Camilla bude poznata kao kraljica supruga dok nastavlja svoju vlastitu odanu službu", izjavila je kraljica Elizabeta uoči proslave 70. obljetnice vladanja.

Vojvotkinju od Cornwalla nekada su svi ocrnjivali i prozivali je nepopravljivo lijenom ženom, no danas je slave kao vrijednu članicu kraljevske obitelji koja svoje dužnosti ispunjava s puno energije i predanosti.

Jednom je prema pisanju The Timesa opisana kao besposlena žena koja bi radije provodila vrijeme kod kuće nego radila bilo kakav posao. Ali danas taj opis teško da može vrijediti jer Camillu se itekako često može vidjeti u javnosti i rijetko kada se ničime ne bavi.

Javno se zalaže za različite ciljeve, od promicanja pismenosti Britanaca do prevencije obiteljskog zlostavljanja, a često obavlja angažmane unatoč tome što dobiva daleko manje publiciteta ili pohvala od vojvotkinje od Cambridgea ili grofice od Wessexa.

Kada je 2005. godine najavljeno njezino vjenčanje s princom Charlesom mnogi su, pa čak i Camillini prijatelji, sumnjali u to da će ona moći pratiti zahtjevan tempo posla koji je pred njom.

"Jako volim Camillu, ali ona je lijena (rečeno na najljepši mogući način). Član njezine obitelji jednom mi ju je opisao kao najljeniju ženu koja je rođena u Engleskoj u 20. stoljeću. To se neće promijeniti. Nikad u životu nije radila i užasava se biti izložena javnosti", napisao je u The Timesu bivši savjetnik Clarence Housea Mark Bolland.

No, Camilla koja je tada imala 57 godina, krenula je s novim poslom i potpuno novim životnim stilom u vrijeme kada većina žena njezinih godina već razmišlja o mirovini. Danas obilazi Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi odradila kraljevske angažmane, kako s princem Charlesom tako i sama, a njezina radna etika iznenadila je i impresionirala sve njezine prijatelje.

Dok se kraljica polako povlačila s kraljevskih dužnosti, stariji članovi kraljevske obitelji, uključujući Camillu, preuzimali su sve veću odgovornost pa je vojvotkinja imala i jednu od središnjih uloga na ovogodišnjoj proslavi kraljičina platinastog jubileja.

