Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis i Cynthia Nixon nisu skroz uživale u svemu što se događalo iza kamera dok se snimala serija "Seks i grad".

"Seks i grad" jedna je od najuspješnijih serija svih vremena, a iako je objavljena prije daleke 22 godine, brojni obožavatelji gledaju je ponovno i ponovno. Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda osvojile su srca djevojaka i dečkiju, no glumice Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis i Cynthia Nixon nisu skroz uživale u svemu što se događalo iza kamera.

Za svađu između Sarah Jessice Parker i Kim Cattrall saznalo se dok se planirao film, a sada su otkrivene i neki detalji koji dosad nisu bili tako poznati. Poslije filmova objavljenih 2008. i 2010. godine šuškalo se da će se dogoditi i treći nastavak, no Parker je sve opovrgnula. U rujnu 2017. godine rekla je kako su svi planovi stavljeni po strani te se film neće snimati. Mnogi su govorili kako je razlog tome ponašanje Kim Cattrall koja je imala zahtjeve poput dive. Producenti su kasnije to opovrgnuli, no nastavile su se priče oko svađe glumica. "Nikada nismo bile prijateljice. Bile smo kolegice i mislim da je to zaista zdravo", komentirala je kratko Sarah Jessica svoju najbolju prijateljicu iz serije, Kim.

Tijekom svih epizoda veliki naglasak je bio na činjenicu da je Carrie opsjednuta cipelama s potpisom Manola Blanhika. Realnost je bila malo drugačija. Parker je 2013. godine priznala da joj je nošenje visokih potpetica ozbiljno oštetilo stopala. "Išla sam doktoru i rekao mi je da jednu kost u stopalu nisam imala, već je narasla zbog visokih potpetica i položaja noge koji imam dok ih nosim", izjavila je onda. Kristin Davis je također komentirala sve. "Doista se činilo kao da svima govorimo da svakodnevno nose visoke potpetice. To su bile lijepe cipele i uklapale su se u stil serije, no ne čini mi se da bi žene trebale nositi štikle svakoga dana", kazala je glumica prije šest godina.

Cynthia Nixon požalila se prije nekoliko godina na činjenicu da su sve one u "Seks i gradu" morale biti mršave i prikazivati visoko društvo te nametati neke standarde koji nisu više aktualni. "Danas se u TV serijama pojavljuju djevojke svih figura i oblina. Na primjer, u seriji "Girls" djevojke su realnije i manje umjetne", istaknula je.

Kim Cattrall je 2017. godine rekla da je upravo set serije "Seks i grad" prevagnuo u njezinoj odluci da nema djecu. Ističe kako je razmatrala mogućnost umjetne oplodnje 1998. godine, no zbog prevelikog obujma posla od toga je odustala. "Samo sam promislila da svakoga dana radim po 19 sati. Moj ponedjeljak je započinjao u 4:45 sati ujutro i trajao bi do 1 sat u noći dan kasnije. Nije bilo šanse da imam dijete pored svega toga", ispričala je glumica.

Pokretač serije Darren Star priznao je kako nije bio zadovoljan krajem serije. Faca i Carrie na kraju ipak završe skupa, no Star ističe kako smatra da su na kraju izdali gledatelje. "Poanta cijele serije je bila da žene ne nalaze zadovoljstvo iz braka. Ne da ne mogu, već se ista stvar prikazuje u romantičnim komedijama dugo godina, a to nije bila ideja kada smo počeli snimati", istaknuo je.