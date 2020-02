Lynn Cohen preminula je u 87. godini, a vijest je za medije potvrdio njezin glasnogovornik.

Američka glumica Lynn Cohen kojoj je najveću slavu donijela uloga ukrajinske kućne pomoćnice Magde u kultnoj seriji "Seks i grad" preminula je u 87. godini života.

Vijest je potvrdio njezin glasnogovornik, a vijest su prenijeli tamošnji mediji.

Lynn je rođena 1933. godine u Missouriju, a osim u popularnoj seriji snimila je desetke filmova, a ostvarila je i uspješnu karijer u Broadwayju. Imali smo priliku gledati ju u filmu Stevena Spielberga "Munich", isto kao u filmovima "The Hunger Games: Catching Fire", "Across the Universe", "Eagle Eye", "They Came Together", "Synecdoche, New York" i brojnim drugima.

U seriji "Seks i grad" glumila je od treće sezone Mirandinu kućnu pomoćnicu i to sve do šeste sezone, isto kao i u prvom nastavku istoimenog filma.