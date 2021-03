Meghan Markle u intervju s Oprah Winfrey kraljevsku obitelj je oslovila nazivom "The Firm", a vjeruje se da ga je prvi upotrijebio princ Philip nakon vjenčanja s današnjom kraljicom Elizabetom.

Prašina oko Meghan Markle i princa Harryja i njihova velikog intervjua koji će biti emitiran ove nedjelju u SAD-u, a dan kasnije i diljem Europe, ne prestaje se smirivati, a sve riječi pomno se analiziraju i seciraju.

Tako mnogima nije promaknulo da je Meghan u najavi intervjua upotrijebila englesku riječ "The Firm" iliti u prijevodu firma kako bi njome oslovila kraljevsku obitelj kojoj je pripadala sve do nedavno.

Za one manje upućene, upravo je taj naziv često kroz povijest bio korišten kako bi sugerirao onu tamniju stranu Windsora i članove kraljevske obitelji. Dogodilo se to u trenutku kada je Oprah upitala Meghan što misli kako će se oni osjećati kada čuju njezinu istinu o kojoj je odlučila progovoriti u intervju.

"Ne znam kako mogu nakon svega očekivati da i dalje šutim ako u Firmi i dalje postoji aktivna uloga koja širi laži o nama", govori Meghan.

Naziv je to koji je navodno prvi upotrijebio ni više ni manje, nego princ Philip koji je ovih dana bio na operaciji srca i zbog kojeg se mislilo da će emitiranje intervjua biti odgođeno, no Meghan i Harry za to ne žele ni čuti. Vjeruje se da ga je spomenuo nakon vjenčanja s Elizabetom prije nego je postala kraljica, a mnoge čudi da je upravo on bio taj koji je koristio taj izraz i u tom značenju.

Uz to prema nekim tvrdnjama odnosi se na jezgru starih kraljevskih obitelji, a taj se popis kroz povijest i nekoliko puta mijenjao. Na njemu se više ne nalazi princ Andrew zbog povezanost sa skandalom Jeffreyja Epsteina, baš kao i Meghan i Harry jer su napustili svoje službene dužnosti. Tako se na popisu trenutačno nalaze kraljica Elizabeta i princ Philip, princ William i vojvotkinja Kate Middleton, princ Charles i vojvotkinja Camilla Bowles, Princ Edward i grofica Sophie te princeza Anne.

Jedna od autorica kraljevskih biografija Penny Junor čak je naziv "The Firm" koristila i u naslovu svoje knjige "The Firm: The Troubled Life of the Windsor House". Na to se referirao i Oscarom nagrađen film "Kraljev govor" s likom Georgea VI kojeg je utjelovio Colin Firth.

"Mi nismo obitelj, mi smo firma", jedna je od rečenica koje je izgovorio u filmu, iako je njegova radnja smještena puno prije vjenčanja Elizabete i Philipa koji navodno smislio taj nadimak.