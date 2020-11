Mariah Carey progovorila o svojoj ljubavi prema Božiću i kultnoj pjesmi "All I Want for Christmas Is You" koju je snimila davne 1994. godine.

Pjevačka diva Mariah Carey poznata je kao velika obožavateljica Božića, a njezine su božićne pjesme neke od najpopularnijih na svijetu, a pjesma "All I Want for Christmas Is You" jedan je od njegovih zaštitnih znakova posljednjih 26 godina otkako je objavljena.

No kako to zna biti ima i onih koji njezinu ljubav prema Božiću ismijavaju i rugaju joj se, ali nju to nimalo ne dira, barem tako sama tvrdi. Naime, 50-godišnja Mariah izjavila je u jednom od posljednjih intervjua kako voli sve u vezi Božića i da se ne uzrujava kada ju drugi ismijavaju zbog njezine ljubavi i strasti prema tom blagdanu.

"Znam da je to kao, ha ha ona voli Božić", ali ja ga stvarno i doslovno volim. Znam da me ismijavaju, ali to je u redu", izjavila je pjevačica i otkrila da njezina opsjednutost božićnim blagdanima dolazi iz tužnih dječjih dana kada je o obiteljskom Božiću mogla samo sanjati i priželjkivati ga.

Sve to otkrila je u razgovoru s manekenkom Naomi Campbell u njezinoj Yotube emisiji "No Filter With Naomi".

"Bila sam tužno dijete koje je željelo da Božić bude predivan. Željela sam pravu obitelj koja brine o meni, da tu brigu ne unište, a oni su to uništavali iz godine u godinu", priznala je Mariah koja je danas majka blizanaca koje je dobila s bivšim suprugom Nickon Cannonom.

Njezin hit "All I Want For Christmas Is You" prošle je godine zasjeo prvi put na vrh Billboardove ljestvice, zbog čega se osjećala spokojno.

"Gledala sam u božićno drvce i osjećala sam mir. Bio je to nevjerojatan trenutak za mene. Među svim mladim glazbenicima snaga moje pjesme se uspjela probiti. Godinama je ta pjesma na vrhu mnogih ljestvica, ali nisam bila usredotočena na to, ali moja janjad, moji obožavatelji, najbolji ljudi na svijetu su mi to omogućili", zaključila je Mariah.

Dodala je i da pisanje blagdanskih pjesama nikada nije doživljavala kao posao već kao poseban užitak i zadovoljstvo.

Mariah je nedavno objavila memoare o vlastitom životu i teškom djetinjstvu u kojima je otkrila šokantne detalje o načinu na koji su ju tretirali članovi obitelji.