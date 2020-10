Mariah Carey nedavno je objavila memoare u kojima je otkrila brojne detalje iz života, a raspričala se i o svojim bivšim vezama.

Glazbena diva Mariah Carey otkrila je kako je bivšeg zaručnika Jamesa Packera izostavila iz memoara jer s njim nije imala fizičku vezu. Godinama nakon što su mediji brujali o tome da pjevačica i njezin zaručnik tijekom 18-mjesečne ljubavi nisu konzumirali svoju vezu, Mariah je sada za britanski Guardian rekla kako joj jednostavno nije bila važna ta veza.

"Da je to bila veza koja je nešto značila, našla bi se i u mojim memoarima "The Meaning of Mariah Carey". Nismo imali fizičku vezu, da vam budem iskrena", ispričala je Mariah.

Komentirala je i navode da se ponaša kao prava diva te da je komplicirano raditi s njom jer težni finim stvarima u životu. "Znate što? Nije me briga. Zaslužujem se tako ponašati. Ovo može zvučati arogantno, ali nadam se da to povezujete s činjenicom kako dolazim iz neimaštine. Ako se ne mogu tako ponašati nakon svega što sam napravila u životu - oprostite, nisam znala da svi moramo biti manje komplicirani", zaključila je Mariah. Osvrnula se i na to da je zovu divom.

"Mislite li da me iskreno briga za to što me pored svega u životu zovu i divom? Jesam, diva sam, to je točno", komentirala je pjevačica.

Mariah Carey je u novim memoarima otkrila brojne šokantne detalje iz svog života. Otvorila je dušu te je progovorila o bivšim ljubavima, ocu svoje djece te o obiteljskom nasilju. Otkrila je i detalje afere s bejzbolašem Derekom Jeterom, a ispričala je i sve o svom bipolarnom poremećaju.