Mariah Carey vlasnica je jednog od najvećih božićnih hitova, stoga ne čudi da je jedva čekala proglasiti božićne praznike. To je i učinila na svojim društvenim mrežama, a snimila je i poseban video.

Glazbena diva Mariah Carey jedva je dočekala da prođe Noć vještica kako bi mogla proglasiti sezonu božićnih blagdana. 50-godišnja pjevačica koja je najpoznatija po hitu "All I Want for Christmas Is You" na Instagramu je pokazala kako je već počela slaviti Božić.

"Pogodite što? Vrijeme je!", napisala je Mariah u opisu videa. Dodala je kako ipak treba prvo proći Dan zahvalnosti, no pjevačica je spremna za sve blagdane.

Njezin hit koji je neizostavan dio božićnih praznika još otkako je objavljen 1994. godine ovoga je tjedna ponovno počeo penjati se na svjetskim top ljestvicama, a radi se o pjesmi koja je jedna od najizbođenijih u božićno doba.

Brojni prijatelji i obožavatelji složili su se s Mariah te su istaknuli kako je ljudima potrebno malo slavlja u ova tmurna vremena dok je svijet pred novim lockdownom zbog koronavirusa.