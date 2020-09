Mariah Carey u svojoj novoj knjizi "The Meaning of Mariah Carey", koja uskoro izlazi u prodaju, progovora o strašnim traumama iz djetinjstva

Američka pjevačka diva Mariah Carey progovorila je o proživljenim traumama iz djetinjstva za koje okrivljuje stariju braću i sestre, uključujući i stariju sestru Allison koju je opisala kao problematičnu i traumitizranu i tvrdi da ju je pokušala prodati svodniku.

Sve je to 50-godišnja pjevačica opisala u svojoj novoj knjizi "The Meaning of Mariah Carey".

"Kada sam imala 12 godina sestra me drogirala valiumom, ponudila mi svoj ružičasti nokat pun kokaina i nanijela mi opekline trećeg stupnja, pokušavajući me prodati svodniku", tvrdi Mariah.

O svemu je u ekskluzivnom intervjuu pričala s Oprah Winfrey koja ju je pitala što osjeća prema danas 57-godišnjoj sestri Allison i 60-godišnjem bratu Morganu, a Mariah ih je opisala kao izuzetno nasilne.

"Mi se zapravo i ne poznajemo, u tome je stvar. Nismo odrasli zajedno, ali jesmo. Prošli su već svašta do trenutka kada sam se ja rodila, i po mom mišljenju već su tada problematični. Ja sam se u svojoj obitelji doslovno osjećala kao autsajder", opisala je.

Grammyjem nagrađivana glazbenica u svojim je memoarima otkrila kako ju braća javno i verbalno napadaju već godinama.

"Moja braća su odrastala uz oca afroamerikanca i majku bijelkinju, a ja sam uglavnom živjela samo s majkom, što se njima činilo tada lakše, ali u stvarnosti nije bilo", objasnila je i dodala da su oni uvijek mislila da je njezin život bio lak i da su tražili načine kako da se brzo obogate.

Mariah je i s majkom u još uvijek nategnutim odnosima.

"Rekla bih da se zanemarivanje dogodilo na nekoliko razina. Uvijek sam se osjećala prljavo, nisam se osjećala dobro i majka me uvijek ostavljala s ljudima koji nisu bili pouzdani", otkrila je Mariah.

U knjizi piše kako joj je jedan od ciljeva bilo emancipiranje te uplašene djevojčice u njoj te da je došlo vrijeme da joj da glas i ispriča priču koju je doživjela.

Knjiga u prodaju izlazi 29. rujna, dok će 2. listopada objaviti svoj novi album "The Rarities".

Inače, Alisson je ranije govorila javno o njihovu strašnom djetinjstvu kada je otkrila da ih je majka kao djecu tjerala da uđu u automobil pedofila te na sotonističke obrede.

"Ostala sam u automobilu sve dok me nije pokušavao dirati. Tada sam pokušala izaći. Ona je bila moja majka, radila sam sve što je tražila od mene", bila je izjavila Alisson.

U međuvremenu 2016. godine brat Morgan je nasrnuo na Mariah nazvavši je sebičnom jer je napustila njihovu sestru nakon što je bila uhićena zbog prostitucije.