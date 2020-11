Ljubavni život glumca i miljenika žena Leonarda DiCaprija oduvijek je pod povećalom javnosti, a iako nikada nije stao pred oltar ljubio je neke od najljepših žena svijeta.

Holivudski glumac Leonardo DiCaprio od samih početaka svoje bogate glumačke karijere nosi laskavu titulu miljenika žena, a s vremenom je dogurao i do jednog od najpoželjnijih muškaraca današnjice, no na žalost mnogih žena, on se posljednjih nekoliko godina može vidjeti samo pokraj jedne mlađahne ljepotice.

46-godišnji Leonardo pažnju javnosti i medija oduvijek je plijenio burnim ljubavnim životom i brojnim vezama s ljepoticama, na koje je očito slab, ali ne toliko da bi ga ijedna uspjela zadržati pokraj sebe, niti ga potaknuti da ju odvede pred oltar.

Na popisu njegovih bivših djevojaka nalaze se manekenke Nina Agdal, Gisele Bündchen, Eva Herzigova i Bar Refaeli te glumice Kelly Rohrbach i Blake Lively, a šuškalo se i da je ljubio pjevačicu Rihannu. Navodno su ga sve one ostavile upravo zato jer se nije želio vjenčati i skrasiti uz njih.

Niti jedna njegova veza zapravo nije dugo potrajala, izuzev s Gisele s kojom je proveo sedam godina i s Bar s kojom je bio pet godina. Jedna od posljednjih u nizu koju ju je ljubio bila je Dankinja Nina Agdal s kojom je bio tek godinu dana, a nakon prekida 2017. godine, ostali su ipak navodno u dobrim odnosima.

I tako se činilo kako se Leonardo nikada neće smiriti, no onda se pojavila od njega 22 godine mlađa glumica Camila Morrone od koje se gotovo ne odvaja i koja je čini se, totalno opčinila slavnog kolegu. Par je zajedno od 2017. godine, a sve su glasnije priče kako bi se uz nju mogao i obiteljski skrasiti.

Leonardo je lijepu Argentinku upoznao preko glumca Ala Pacina koji je bio u ljubavnoj vezi s Camilinom majkom Lucilom Sola. Obzirom na veliku razliku u godinama malo tko je vjerovao da će njihova ljubav opstati, ali čini se kako ona s vremenom postaje sve jača, jer se par odvaja u rijetkim trenucima.

Par se u javnosti prvi put zajedno pojavio nakon premijere jednog od najnovijih Leonardovih filmova "Once Upon A Time In Hollywood", koji je režirao slavni redatelj Quentin Tarantino.