Margot Robbie zablistala je londonskoj premijeri svog novog filma "Once Upon a Time In Hollywood", gdje se pojavila u haljini dubokog dekoltea i bez grudnjaka.

Holivudska glumica Margot Robbie poznata je, osim po glumačkom talentu, i po besprijekornom modnom stilu i glamuroznim kombinacijama u kojima se pojavljuje na crvenim tepisima diljem svijeta.

No na londonskoj premijeri svoga novog filma "Once Upon a Time In Hollywood" Margot je s odjevnom kombinacijom imala popriličnih problema.

Naime, problem joj je radio jak vjetar zbog kojeg je umalo pokazala grudi u haljini dubokog dekoltea ispod koje nije nosila grudnjak.

Plavokosa glumica cijelo je vrijeme morala rukama pridržavati haljinu kako stvarno ne bi pokazala previše, no pritom joj osmijeh nije silazio s lica, pogotovo prilikom poziranja fotografima. U pomoć joj je ipak ubrzo priskočio i asistent koji je zapravo spasio cijelu situaciju. Vjetar joj je pokvario šminku i frizuru pa su joj se na crvenom tepihu ubrzo pridružili frizer i šminkerica.

Margot u filmu "Once Upon a Time In Hollywood" glumi uz Leonarda DiCaprija i Brada Pitta, koji su se također pojavili na londonskoj premijeri, a prije toga njezinu su karijeru obilježile uloge u filmovima "The Wolf of Wall Street", "Focus", " Suicide Squad" te "I, Tonya".