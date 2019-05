Leonardo DiCaprio i njegova mlađahna djevojka Camila Morrone uživaju na jahti u Cannesu.

Slavni oskarovac Leonardo DiCaprio (44) i njegova 23 godine mlađa djevojka Camila Morrone ovih dana, kao i pola svjetske elite, uživaju u Cannesu na filmskom festivalu.

Sretni par kojeg mediji uzastopce prate viđen je kako se ukrcava na privatnu jahtu. Izgledaju zaneseno jedno drugim, a jasno je i da svaki slobodni trenutak provode zajedno.

21-godišnja Camila na sebi je imala dugu svjetlucavu haljinu koja krojem podsjeća na grčke toge, a na decentan način istaknula je njezinu besprijekornu liniju. Haljina ima i dubok i otvoren izrez na prsima koji je otkrivao da Camila ne nosi grudnjak.

Lijepa Argentinka i slavni glumac u vezi su od 2017., a od tada je njihova veza prošla mnogo uspona i padova, no čini se da su sada jako sretni.

Par se u javnosti pojavio nakon premijere DiCapriova novog filma "Once Upon A Time In Hollywood", koji je režirao Quentin Tarantino. Film je nakon prvog prikazivanja dobio 6 minuta aplauza i ovacija gledatelja.

Mlada Camila očito je krenula stopama svog znatno starijeg i slavnijeg dečka pa se okušava u glumi. I njezin film "Mickey and The Bear" također je doživio svoju premijeru na ovogodišnjem Cannesu, pa par na jahti sad sigurno uživa u zasluženom luksuznom odmoru nakon poslovnih obveza.

Iako je oskarovac poznat kao vječni neženja, čini se da bi Camila mogla biti ona koja će ga uspjeti navesti da se napokon oženi. Njihovi prijatelji kažu da su njih dvoje presretni zajedno te da bi zaruke mogle biti iza ugla.