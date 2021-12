Kristen Stewart jedna je od najpoznatijih glumica na svijetu, a često intrigira javnost i svojim privatnim životom.

Biografski film "Spencer" o princezi Diani ovoga tjedna dolazi u hrvatska kina, a svi već mjesecima bruje o genijalnoj ulozi koju je ostvarila 31-godišnja glumica Kristen Stewart. Stewart je po mnogima savršeno odglumila Lady Di, a u filmu Pabla Larraina priča prati posljednje dane braka Diane i princa Charlesa.

Kristen Stewart jedna je od najpoznatijih glumica na svijetu, a 2012. godine je bila i najplaćenija među kolegicama u Hollywoodu. Za svoje uloge nagrađena je brojnim nagradama, a njezina cijela karijera preokrenula se kada se 2008. godine prvi put pojavila kao Bella Swan u hit-frašizi "Sumrak". Uz kolegu i bivšeg dečka Roberta Pattinsona osvojila je čitav svijet, no to je bio tek početak njezine blistave karijere.

Osim ulogama, često je intrigirala javnost i svojim privatnim životom. Otvoreno je ispričala da je biseksualka. "Nisi zbunjen ako si biseksualan. Barem za mene to nije zbunjujuće, upravo suprotno", rekla je jednom prilikom.

Od 2005. do 2009. godine ljubila je kolegu Michaela Angarana, nakon koeg je četiri godine bila u vezi s Robertom Pattinsonom. Njihova veza našla se u središtu skandala kada je otkriveno da ga je 2012. godine prevarila s redateljem Rupertom Sandersom. Oboje su priznali aferu, a Sanders koji je u to vrijeme bio u braku, objavio je javnu ispriku svojoj supruzi.

Kada je prekinula s Pattinsonom, Kristen se našla u zagrljaju Alicije Cargile, nakon koje je jedno vrijeme hodala s manekenkom Stellom Maxwell. Od pretprošle godine u sretnoj je vezi s Dylan Meyer, a djevojke su prije nekoliko tjedana objavile i da su se zaručile. "Udajemo se, zbilja ćemo to napraviti! Nadala sam se da će me ona zaprositi, a to je i napravila", ispričala Kristen je u radijskoj emisiji The Howard Stern Show, a fotografi su ih nakon toga snimili kako se u New Yorku drže za ruke.

