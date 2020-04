Kristen Stewart danas navršava 30. rođendan, a svijet je za nju čuo nakon uloge u "Sumrak sagi".

Holivudska glumica Kristen Stewart proslavila se ulogom tinejdžerice Belle Swan koja se zaljubi u zgodnog vampira u "Sumrak sagi", nakon čega je naslovnice medija uglavnom ispunjavala zbog događaja iz svog ljubavnog života, nenadane promjene seksualne orijentacije ali i drastičnih promjena imidža.

Njezina prva velika javna ljubav bila je ona s Robertom Pattinsonom, kojeg je ljubila i na filmskom platnu, a vezi je došao kraj zbog navodne afere s redateljem Rupertom Sandersonom. No svjetski su mediji prenosili kako je to zapravo bila dobro osmišljena marketinška priča, a da je Kristen zapravo ljubila samo žene i to neka poznata lica.

Jedna od njih je anđelica Victoria's Secreta Stella Maxwell s kojom je dugo održavala otvorenu vezu, a tijekom tog perioda paparazzi su ju bili uhvatili s još nekoliko žena. Posljednja dama s kojom su ju povezivali je scenaristica Dylan Meyer s kojom su ju snimili dok se ljubila na njujorškim ulicama ne mareći za znatiželjene poglede prolaznika i foto-objektive.

Osim ljubavnim životom obožavatelje je šokirala svojim drastičnim promjenama izgleda zbog koji je nekada izgledala i neprepoznatljivo, pogotovo obzirom na to kakvu ju pamtimo s početka karijere. Naime, od preslatke djevojke, dugih smeđih uvojaka i nevinog pogleda, malo je toga ostalo. Kosu je ošišala skroz kratko, obojala je u plavo, a čini se da je skroz odustala i od dotjeranih izdanja jer se u javnosti najčešće pojavljuje u širokim kombinacijama i bez trunke šminke na licu.

No unatoč tome Kristen je tijekom posljednjih nekoliko godina ostvarila suradnju s nekima od najpoznatijih modnih brendova poput Chanela, a među posljednjim filmskim ulogama je ona u posljednjem nastavku "Charlijevih anđela" iz 2019. godine koji nije briljirao na kino blagajnama.