Marilyn Monroe i Joe DiMaggio upoznali su se preko zajedničkog poznanika, a iako je njihov brak trajao samo devet mjeseci, još danas fasciniraju javnost.

Glumica Marilyn Monroe i sportaš Joe DiMaggio svojedobno su bili najveće zvijezde američke showbiz scene, a njihova veza pratila se pod budnim okom javnosti. U to vrijeme, Marilyn je postajala holivudska sirena, dok je DiMaggio već bio etiketiran kao najveći igrač bejzbola svih vremena. Iako je njihov brak potrajao samo devet mjeseci, čini se kako njihova veza i danas fascinira mnoge.

Upravo DiMaggio je inicirao njihov prvi spoj, a upoznali su se preko zajedničkog poznanika. Monroe nije bila sasvim oduševljena kada ga je vidjela. "Očekivala sam sportsku zvijezdu u punome sjaju, a dobila sam rezerviranog muškarca koji mi isprva nije znao ni prići. Tretirao me kao da sam zaista nešto posebno", komentirala je onda slavna glumica. Unatoč svemu odmah su se zaljubili te su održavali vezu na daljinu. "Moja i njegova popularnost nisu imale nikakve veze ni sa čime kod kuće. To nema veze s onim kakvi smo zapravo", pričala je Marilyn u vrijeme kada su bili zaljubljeni do ušiju. Sve je svojedobno komentirao i DiMaggio.

"U krevetu je osjećaj bio kao bitka bogova. Iznad nas su sijevale munje i grmjeli su gromovi", komentirao je njihovu strast. Nije prošlo dugo i odlučili su stati pred oltar. Vjenčali su se na privatnoj ceremoniji u Gradskoj vijećnici u San Franciscu 14. siječnja 1954. godine, a crkveno vjenčanje nije dolazilo u obzir pošto su oboje iza sebe imali propale brakove. Medeni mjesec također su imali isplaniran, a spojili su svoje poslovne obaveze s romantičnim putovanjem.

Otputovali su u Japan, no od samih početaka njihov je brak bio na klimavim nogama. Monroe je morala pobjeći s medenog mjeseca u Južnu Koreju gdje je imala jedno snimanje, dok je DiMaggio ostao u Japanu. Joe je postajao iz tjedna u tjedan sve ljubomorniji zbog brojnih udvarača koje je imala njegova supruga, a svađali su se gotovo svaki put kada bi se vidjeli.

DiMaggio je želio imati suprugu koja će s njim biti kod kuće, no umjesto toga dobio je glumačku divu koja je fascinirala sve gdje god bi se pojavila. S druge strane, Monroe je htjela uz sebe supruga koji razumije njezinu karijeru. Snimanje filma "The Seven Year Itch" bila je kap koja je prelila čašu u njihovu slučaju. Uplakana Marilyn objavila je kako je njihovu braku došao kraj nakon tek devet mjeseci. "Volim te i želim biti s tobom... Srce mi se slomilo još jače kada sam te vidio kako plačeš pred svim tim ljudima", napisao je Joe svojoj bivšoj supruzi kasnije.

Monroe se nakon toga udala za Arthura Millera s kojim je pet godina bila u braku, a nakon što se emotivno slomila i završila u psihijatrijskoj bolnici u New Yorku, upravo ju je DiMaggio primio k sebi u svoj dom na Floridi. Nikada više nisu bili ljubavnici, već samo dobri prijatelji, s DiMagggio je bio slomljen zbog njezine smrti 1962. godine.

Rijetko je nakon toga pričao o njihovoj vezi, no poznato je kako je tri puta tjedno slao ruže na njezin grob i to čak narednih 20 godina. Joe se nije ženio nakon Marilyn, a rekao je kako će se do smrti kriviti zbog svega što joj se dogodilo. "Frank Sinatra mi je rekao kako me Marilyn voljela do samoga kraja", rekao je jednom prilikom.