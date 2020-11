Marilyn Monroe obratila se frizeru Kennethu Batelleu nakon što joj je zbog snimanja filma "Some Like It Hot" uništena kosa izbjeljivanjem i trajnom.

Pokojni Kenneth Batelle poznatiji kao gospodin Kenneth bio je vodeći frizer u New Yorku od pedesetih godina do njegove smrti, a među zvijezdama s kojima je radio su bile Marilyn Monroe, princeza Margaret i Jackie Kennedy.

Stvorio je poznati Jackien bob, a pripremio je glumicu i pjevačicu Marilyn za njezin poznati nastup pred predsjednikom Johnom F. Kennedyjem u kojem mu je otpjevala "Sretan rođendan". Kenneth je preminuo 2013. u 86. godini života prije nego što je stigao dovršiti svoju autobiografiju na kojoj je radio s piscem Giuseppeom Longom.

Longo je unatoč tome uspio napisati njegovu priču u knjizi "Shear Elegance" pomoću svojih bilješki i uspomena frizerovih prijatelja. Dojmljiv je njegov put do slave nakon što je kao 17-godišnjak iskusio život u vojsci, a 1950. se preselio na Manhattan sa samo 8 dolara u džepu.

Zanimljiva je priča i o njegovoj suradnji s Monroe koja je započela 1958. i ona je bila jedna od njegovih najpoznatijih klijentica. Glumica je dobila Kennethov broj od prijatelja i obratila mu se problemom ispadanja kose zbog trajne i izbjeljivanja za film "Some Like It Hot".

Prvi put su se susreli u njezinom stanu i Marilyn ga je oduševila prirodnom ljepotom i pritom je nosila samo kućni ogrtač. "Postala je moja omiljena stalna klijentica. Imala je predivnu kosu i sve na sebi. Bila je jedna od najdivnijih ljudi koje sam upoznao", rekao je frizer za svoju autobiografiju. S vremenom su postali i jako dobri prijatelji.

Prisjetio se i kako je pomogao zaštititi glumičino dostojanstvo kada joj je izvršni urednik prolio šampanjac po uskoj, bež svilenoj haljini 1959. na premijeri filma "Some Like It Hot". "Moglo se vidjeti sve, kao da je u mokroj majici s kratkim rukavima. Namjeravala je staviti kaput kako bi prekrila mrlje dok ima novinsku konferenciju, no rekao sam joj da ako ne misli mijenjati haljinu da barem obuče neko donje rublje", istaknuo je.

Ipak, Marilyn je odbila tu opciju jer nije htjela nikakve vidljive linije ispod haljine. "Rekao sam joj: 'Čuo sam da ni Jean Harlow nije nosila donje rublje, no ona je izbjeljivala dlake na intimnom području kako se ne bi vidjele", otkrio je Batelle.

"Zato sam otišao u hotelsku ljekarnu i kupio joj magnezijevo mlijeko u prahu, peroksid i bočice amonijaka. To je stara formula za izbjeljivanje. Rekao sam joj: 'Sada odi u kupaonicu i izbjeli to'", dodao je slavni frizer.