Prijateljstva Marilyn Monroe i Elle Fitzgerald, Helen Mirren i Russella Brande ili Mela Gibsona i Jodie Foster neka su od najvećih koje svijet slavnih pamti.

Ella Fitzgerald tijekom svoje i više nego uspješne karijere jazz-pjevačice stekla je mnoga prijateljstva, ali rijetko i ona iskrena, koja su joj promijenila život. No među njima se svakako isticalo jedno, a to je prijateljstvo s glumicom Marilyn Monroe.

Tijekom 50-ih godina noćni klub Mocambo na Sunset Stripu bio je popularno okupljalište holivudske elite, ali njegova uprava nije dopuštala nastupe afroameričkih izvođača. No to se promijenilo upravo zahvaljući Marilyn, koja je glasno lobirala za Ellu obećavši da će svake večeri sjediti u prvom redu ispred pozornice na kojoj će njezina prijateljica pjevati i tako povećati popularnost kluba. Bila je to prekretnica u Ellinoj karijeri, na čemu je zauvijek ostala zahvalna plavokosoj prijateljici.

On je konzervativni katolik koji je izgradio vlastitu crkvu, a ona je lezbijka i glumica koja je odrasla pod svjetlima Hollywooda. No glumci Mel Gibson i Jodie Foster ostali su vjerni jedno drugom kao prijatelji, još od 1994. godine kada su se upoznali na snimanju filma "Maverick". Jodie je jedna od rijetkih koja je ostala uz Mela nakon što je upao u probleme s ovisnošću i nakon što je bio uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola i opijata, a 2011. godine snimili su film "The Beaver".

Unatoč glasinama da između njih postoji nešto više od prijateljstva, činjenica je da između legendarnih holivudskih zvijezda Johna Waynea i Maureen O'Hare nikad nije postojalo ništa više od prijateljstva.

"Imam puno prijatelja i preferiram društvo muškaraca. Izuzetak je Maureen O'Hara", izjavio je John, koji je svojevremeno bio oličenje mačo muškarca u Hollywoodu pa je njegova izjava podigla podosta prašine u javnosti.

Ona je pak bila izjavila kako je ona jedina dama dovoljno velika i snažna za Johna Waynea.

Britanska glumica Helen Mirren i komičar Russell Brand postali su najbolji prijatelji 2011. godine na snimanju filma "Arthur". Danas 74-godišnja Helen ima status živuće glumačke legende, a smatra se da je kruna njezine karijere bio film "The Queen", u kojem je utjelovila britansku kraljicu Elizabetu, a 44-godišnjeg Russella prozvali su Petrom Panom iliti dječakom koji nikada neće odrasti. Ipak, ovaj dvojac dijeli isti smisao za humor i to je ono što ih je povezalo za sva vremena.

"Kao da je iz nekog drugog svemira, takvo je naše prijateljstvo. Ono u kojem nema razlike spolova ni razlike u godinama", objasnila je Helen.

Glumica Bette Midler i reper 50 Cent upoznali su se radeći za neprofitnu organizaciju New York Restoration Project 2008. godine. Iako su izgledi za nekom glazbenom suradnjom između njih dvoje vrlo mali jer Bette tvrdi kako ne zna repati, oni su svejedno jako dobri prijatelji i vrlo dinamičan duo koji radi na unapređivanju života u New Yorku.

"Pogledajte kako su stvari prekrasne, to je jako lijep osjećaj", opisao je njihovo prijateljstvo slavni reper.

Umirovljenog nogometaša Davida Beckhama i repera Snoop Dogga možda nitko na prvu ne bi povezao zbog prevelikih različitosti, ali njih dvojica se poznaju od davnih dana. Točnije, od doba kada Snopp još nije objavljivao svoje hitove, tražio je od Davida da ih presluša i odobri ih. Uz to, David je Snoppovoj djeci držao privatne nogometne treninge.