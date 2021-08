Marilyn Monroe bila je holivudska miljenica i najveća zvijezda svog vremena, no njezin su život obilježile tragedije i ljubavni brodolomi.

Prošlo je 59 godina od smrti glumice Marilyn Monroe, koja i danas slovi kao vodeći seks-simbol i jedna od najpoznatijih plavuša svih vremena.

Svijet je šokirala njezina smrt 4. kolovoza 1962. godine. Obdukcija je pokazala da se predozirala lijekovima protiv depresije, a od samog početka život joj nije bio lak.

Rođena je kao Norma Jean Mortenson u Los Angelesu i njezina majka Gladys ostavila ju je u sirotištu jer je, zbog financijskih razloga, nije mogla uzdržavati. Kao djevojčica stalno se selila iz jednog udomiteljskog doma u drugi i promijenila je čak 11 obitelji, a sreću je pronašla kod Alberta i Ide Bolender iz Kalifornije s kojima je ostala živjeti do svoje sedme godine.

Majka ju je posjećivala kad god bi mogla, no nakon što je doživjela slom živaca, kćer je odvela od njezinih udomitelja i prepustila je skrbi svoje najbolje prijateljice, odakle je opet brzo smještena u sirotište.

Izlaz iz svoje mučne situacije pronašla je kada se sa 16 godina udala za Jamesa Doughertyja, kojeg je slabo poznavala, ali je tako izbjegla daljnji boravak u sirotištu.

Dok joj je muž služio u Drugom svjetskom ratu, zaposlila u tvornici u kojoj su se bojili dijelovi aviona, u koju je jednog dana došao fotograf koji je odmah Marilyn i ponudio joj posao modela, a ostalo je povijest.

Uslijedio je ugovor s agencijom za modele zbog kojeg je Marilyn morala skratiti kosu, te ju je tada i obojila u platinasto plavu nijansu.

Brzo je postala jedna od najuspješnijih modela agencije pojavljujući se na desecima naslovnica raznih časopisa, a na jednoj od njih ju je 1946. primijetio lovac na talente Ben Lyon. Dogovorio joj je audiciju u 20th Century Foxu, gdje joj je ponuđen standardni šestomjesečni ugovor uz početnu plaću od 125 dolara tjedno. Iste se godine razvela od supruga.

Prvih nekoliko godina karijere modela i glumice dobivala je same odbijenice, a sreća joj se preokrenula kada je upoznala Johnnyja Hydea, koji joj je sredio prve važnije poslove. Poznati holivudski agent dodatno je uložio u Marilyn plativši joj stomatološku operaciju ravnanja zubi, kao i nekoliko manjih estetskih operacija na nosu i bradi.

U to vrijeme, ranih 50-ih, počele su kružiti njezine golišave fotografije koje je snimio Tom Kelley kada je ona još neuspješno tražila posao. Kupio ih je Hugh Hefner, a u prosincu 1953. Marilyn se pojavila u prvom izdanju Playboya. Legenda je rođena kada ju je novinar upitao što nosi u krevetu, a ona mu je odgovorila: "Chanel No. 5".

Uslijedile su uloge u hit-filmovima "Muškarci više vole plavuše" i "Kako se udati za milijunaša" koje su je lansirale među zvijezde, a njezin sljedeći projekt "Sedam godina čežnje" postao je jedan od najhvaljenijih i najuspješnijih filmova desetljeća. Svoj najveći hit, komediju "Neki to vole vruće", snimila je 1959. godine.

Zadnji javni nastup imala je na televizijskoj rođendanskoj proslavi predsjednika Johna F. Kennedyja, a njezina izvedba "Happy Birthday, Mr. President" ostala je zabilježena u povijesti kao najseksi opjevana pjesma 20. stoljeća. U to se vrijeme šuškalo i da joj je predsjednik ljubavnik, a povezivali su je i s njegovim bratom Robertom zbog čega se kasnije pojavila teorija kako su je upravo njih dvojica dali ubiti.

Njezin ljubavni, kao i privatni život, obilježile su brojne tragedije i propale romanse. Drugi suprug bio joj je slavni američki sportaš Joe DiMaggio za kojeg se udala 1954. Iste godine Marilyn je snimila kultnu scenu u kojoj joj vjetar diže bijelu haljinu, a navodno je to strašno razljutilo DiMaggia i toliko su se posvađali da je ona odmah sljedećeg dana zatražila razvod zbog psihičkog maltretiranja.

Smatra se da je DiMaggio bio najvjerniji suprug prekrasne glumice, no ona mu to nije uzvratila jer je za vrijeme braka s njime upoznala glumca Marlona Branda, s kojim se upustila u strastvenu aferu koja je potrajala godinama. Brando je navodno pozvao Marilyn na spoj samo kako bi testirao teoriju da može imati svaku ženu na svijetu, no na kraju je sam pokleknuo pod njezinim čarima i zaljubio se.

Za vrijeme trajanja afere s Brandom, Marilyn se odlučila udati po treći i posljednji put, i to za dramaturga Arthura Millera zbog kojeg se s kršćanstva preobratila na judaizam. Brzo nakon udaje doznala je i da je trudna, no nije uspjela očuvati trudnoću i sve je završilo spontanim pobačajem. Tu tajnu sa sobom je odnijela u grob i za nju se doznalo tek 55 godina nakon njezine smrti, kada se Daily Mail dokopao fotografija trudne Marilyn koje je snimila njezina bliska prijateljica Frieda Hull. Brak s Millerom bio je turbulentan i većinom jako nesretan. Svađali su se, varali jedno drugo, pa su se 1961. odlučili razvesti.

Zadnji dom bio joj je u Brentwoodu u Los Angelesu gdje je spremačica pronašla njezini beživotno tijelo, a pokopana u kripti u groblju Westwood Village Memorial Park, 8. kolovoza.