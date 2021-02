Ryan Gosling u devedesetima je živio u domu Justina Timberlakea kojeg je upoznao u The Mickey Mouse Clubu.

Justin Timberlake i Ryan Gosling naizgled nemaju previše poveznica, osim što su obojica bogati, slavni i slove kao miljenici žena.

No pjevač i glumac svoj put do slave započeli su zajedno u The Mickey Mouse Clubu, u kojem su se proslavile i brojne druge zvijezde, uključujući Britney Spears i Christinu Aguileru.

Timberlake i Gosling popularnom klubu pridružili su se 1993. godine i glumili su takozvane "Mouseketeerse", a u to su vrijeme zajedno i živjeli u Justinovom domu.

"Ryanova mama se zbog posla trebala vratiti u Kanadu zbog posla, pa je moja mama postala njegova skrbnica na šest mjeseci", otkrio je Timberlake u emisiji Ellen 2011. godine.

Njih dvojica tada su bili poput braće, a dok nisu snimali emisiju, izvodili su razne spačke na setu.

"Ukrali smo autić za golf i vozili ga po setu. Mislili smo da smo jako kul", prisjetio se Justin.

A iako su se u devedesetima, očigledno, sjajno zabavljali zajedno i bili nerazdvojni, s vremenom su se udaljili i danas više nisu bliski.

"Tu i tamo se sretnemo, no to je kao kada sretnete nekoga s kim ste se družili u osnovnoj ili srednjoj školi. S koliko ste prijatelja iz škole ostali bliski?", komentirao je jednom prilikom Gosling njihov odnos.

"Nismo najbliži prijatelji, ali nismo ni neprijatelji", potvrdio je Justin. Šuškalo se i da je njihovo prijateljstvo prekinula Britney Spears za koju su u to vrijeme obojica navodno bili "zagrijani" no nijedan od njih to nikada nije potvrdio. U prilog ovim glasinama svakako ide i činjenica da su Justin i Britney krajem devedesetih postali par.

Što gad da je istina, danas su obojica u sretnim brakovima s drugim ženama. Timberlake je od 2012. godine oženjen s glumicom Jessicom Biel s kojom je prošle godine dobio i drugo dijete, a prebrodili su i bračnu krizu nakon što je Justin snimljena kako izmjenjuje dodire s glumicom Alishom Wainwright na setu filma u kojem su glumili ljubavnike.

Gosling je od 2011. godine u braku s glumicom Evom Mendes i zajedno imaju dvije kćeri zbog kojih se ona povukla iz glume i posvetila majčinstvu.