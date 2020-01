Justin Timberlake danas je u braku s Jessicom Biel, bio je na velikim svjetskim turnejama, ali na putu do uspjeha pratile su ga brojne kolegice koje je ljubio.

Bio je dječja zvijezda u Disneyjevom "The Mickey Mouse" TV showu, glavni vokal u jednom od najpopularnijih pop bendova na svijetu, a do danas je ostvario karijeru o kakvoj mnogi mogu samo sanjati.

Ljubimac žena diljem svijeta, Justin Timberlake, surađivao je s najvećima poput Michaela Jacksona, Pharrella Williamsa i Jay-z-ja, ali se okušao i u glumi. Danas sretno oženjeni pjevač s pokojim problemom u braku (koji je brzo pokušao riješiti) bio je na nekoliko svjetskih turneja, a da mu je bilo suđeno postati globalno popularan dokazuju činjenice iz njegove prošlosti.

Lynn Harless je majka popularnog pjevača, a on nerijetko ističe kako je pravi mamin sin. Justin je mamu vodio na brojne dodjele nagrada, a rekao je da imaju posebnu vezu te da mu je majka najbolja prijateljica. Toliko su si dobri da je njegova majka čak odabrala ime benda s kojim se proslavio. 'NSYNC je njezina ideja, a riječ je sastavila od posljednjih slova imena članova benda.

Justin je s 12 godina dobio prvu plaćenu gažu, a pojavio se u emisiji "The Mickey Mouse Club" s kolegama koje su također osvojile svijet glume i glazbe, Christinom Aguilerom, Britney Spears, Ryanom Goslingom i Keri Russel. Ryan Gosling i Justin Timberlake jedno su vrijeme tijekom snimanja emisije bili cimeri. Goslingova majka se zbog posla morala vratiti u Kanadu, a Justinova majka je postala njegov legalni skrbnik. Dvojac je živio pod istim krovom cijelu sezonu emisije. Timberlake je u intervjuima pričao da je razvio posebno prijateljstvo s kolegom koje traje još danas.

Pjesmu "Gone" grupe 'NSYNC napisao je upravo Justin Timberlake, a prvotna ideja je da tu pjesmu otpjeva Michael Jackson. Jacksonov menadžment je odbio prijedlog te je Justinov bend prisvojio pjesmu. Timberlake je pisao pjesme za Beyonce, Rihannu, Madonnu i brojne druge kolege. Tijekom karijere je bio nominiran za preko 300 nagrada, a vlasnik je preko 100 nagrada.

Za pjesmu "Gone" inspiracija mu je bila bivša djevojka Britney Spears. Timberlake je jednom prilikom ispričao kako se u Britney zaljubio preko ušiju još dok su imali 12 godina, no prohodali su nekoliko godina kasnije. Bili su par od 2000. do 2002. godine, a njegov uspješni singl "Cry Me A River" napisao je upravo o prekidu od popularne pjevačice jer, kako kaže, plakao je dok ne bi zaspao tjednima nakon njihovog prekida.

S kolegicom Cameron Diaz je hodao od 2003. do 2007. godine, a dvojac je četiri godine kasnije skupa glumio u filmu "Bad Teacher". Iako je njihov prekid bio obostran, priznali su da su im scene u kojima su se trebali ljubiti bile neugodne.

Justin je u braku s Jessicom Biel, a tabloidima je priznao da je osvojio Jessicu na staromodan način. Upoznali su se preko zajedničkihi prijatelja, a Justin je tjednima smišljao kako osvojiti sadašnju suprugu.