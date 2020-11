Glumac John Travolta na Instagramu je objavio zajedničku fotografiju sa sinom Benom koji slavi rođendan.

Glumac John Travolta na svojem je Instagramu objavio rijetku privatnu fotografiju kojom je obilježio rođendan svojeg sina Bena.

"Sretan 10. rođendan mom predivnom Benu! Volim te", napisao je 66-godišnji glumac u opisu fotografije na kojem mu sin sjedi u naručju. Ben, odnosno Benjamin, kojem je ovo prvi rođendan bez majke je najmlađi od troje djece koje Travolta dobio s pokojnom suprugom, glumicom Kelly Preston.

Njihova kći Ella Bleu Travolta ima 20 godina, dok je njihov sin Jett Travolta, kojem bi danas bilo 28 godina, poginuo u tragičnoj nesreći tijekom obiteljskog odmora na Bahamima u siječnju 2009. godine.

Travolta se nedavno oprostio i od svoje supruge s kojom je u braku bio od 1991. godine. Kelly je preminula u lipnju ove godine u 58. godini života od posljedica dvogodišnje bitke s rakom dojke.

A osim što je izgubio suprugu i sina, Travoltu su tijekom života pratile i brojne druge tragedije. Prije nego je upoznao Kelly, njegov srce je osvojila 18 godina starija glumica Diana Hyland. Upoznali su se na setu filma "The Boy in the Plastic Bubble" 1976. godine te netom nakon završetka snimanja započeli romansu.

"Nikad u životu nisam bio tako zaljubljen. Mislio sam dok sam bio mlađi da volim nekoga, no sada shvaćam da nije bilo tako", rekao je Travolta 1977. u intervju za američki magazin People. No iste te godine 27. ožujka Diana je preminula od karcinoma koji joj se u samo dva mjeseca proširio po cijelom tijelu.

2012. godine Travolta se pak našao u središtu gej skandala. Glumca je jedan holivudski maser optužio za diranje i seksualno uznemiravanje tijekom masaže dok je imao 21 godinu. John je sve optužbe negirao da bi se zatim pojavio još jedan maser s identičnom pričom, no obojica su naknadno odustala od tužbi pa su slučajevi odbačeni.

U rujnu 2014. godine John je negirao i tvrdnje bivšeg privatnog pilota Douglasa Gotterba da su njih dvojica bila u seksualnoj vezi tijekom šestogodišnjeg razdoblja.

Unatoč tome, nikada nisu prestala šuškanja o tome da je Travolta zapravo gej, a da je prelijepa Kelly bila samo paravan za njegove sklonosti.