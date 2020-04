John Travolta u intervjuu je 1977. rekao da nikoga nije volio kao Dianu Hyland koju je upoznao na snimanju filma "The Boy in the Plastic Bag".

Slavni glumac John Travolta (66) već je 29 godina u braku s kolegicom Kelly Preston (57), no prije nje je imao veliku ljubav koja je završila tragično.

Naime, John je bio zaljubljen u 18 godina stariju glumicu Dianu Hyland koju je upoznao 1976. na setu filma "The Boy in the Plastic Bubble". Započeli su vezu ubrzo nakon završetka snimanja.

"Nikad u životu nisam bio tako zaljubljen. Mislio sam dok sam bio mlađi da volim nekoga, no sada shvaćam da nije bilo tako. Od trenutka kad sam ju sreo, privukla me. Bili smo poput dva manijaka razgovarajući cijelo vrijeme na setu filma. Nakon mjesec dana to je preraslo u romansu", rekao je Travolta 1977. u intervju za američki magazin People.

No, u 27. ožujka iste godine kada je glumac progovorio o velikoj ljubavi prema Diani, ona je preminula od karcinoma koji joj se proširio po cijelom tijelu. Hyland je dvije godine ranije imala rak dojke i podvrgnula se operaciji mastektomije, uklanjanju cijelih grudi.

Travolta je kasnije u intervjuu za People rekao kako Diana nije znala da će preminuti uskoro. "Saznala je dva tjedna prije smrti, a kada sam ju upoznao na setu "The Boy in the Plastic Bubble" postojala je mogućnost da je potpuno izliječena od raka.

Istaknuo je kako je Diana bila hrabra pred smrt i dovršila četiri od osam epizoda komične serije "Eight is Enough". John je ostao uz nju do kraja, a kako je tada snimao film "Saturday Night Fever" trudio se svaki dan čuti s njom.

Kada je Diani preostalo još malo vremena, Travolta se vratio sa snimanja kako bi bio s njom. Samo dan prije njezine smrti šetali su u vrtu njene kuće, a u nedjelju 27. ožujka 1977. u 41. godini života je umrla u njegovom naručju.

"Osjetio sam kad je posljednji put izdahnula. Prije toga mi je rekla da odlazi i da ću morati sam nastaviti dalje", ispričao je John koji se tijekom veze jako zbližio i s Dianinim sinom Zacharyjem koji je u trenutku njezine smrti imao tek četiri godine. Tako su Hyland i Travolta fotografirani prije velike tragedije u druženju s njenim sinčićem.

Naime, Diana se razvela od Zacharyjevog oca Joe Goodsona 1975., njezin sin danas ima 46 godina i piše blog. Na njemu ističe kako svoj odgoj dijeli na vrijeme kada se o njemu brinuo nasilni, biološki otac i mamin dečko John Travolta. Zachary se borio s brojnim ovisnostima koje je pobijedio i živi u Los Angelesu sa suprugom i kćeri te piše dječje knjige.

Inače, Travolta je otkrio kako je najteže dane nakon Dianine smrti preživio zahvaljujući njezinim zadnjim riječima, vjeri i njegovoj karijeri.