Hugh Grant jedan je od najuspješnijih glumaca romantičnih komedija, a tijekom 35 godina duge karijere medijske stupce je puno nerijetko i svojim privatnim životom.

Britanski ljepotan Hugh Grant ovoga tjedna slavi veliki, 60. rođendan, a ovaj bivši zakleti neženja već je nekoliko godina u zagrljaju svoje 20 godina mlađe supruge Anne Eberstein.

Zvijezda romantičnih komedija "Četiri vjenčanja i sprovod", "Love Actually" i "Nothing Hill" tijekom duge karijere je pažnju uglavnom privlačio vezama i odbijanjem ulaska u bračnu luku. Dugo je godina ljubio kolegicu Elizabeth Hurley, a par je nakon 13-godišnje veze danas u sjajnim odnosima, unatoč činjenici što je javno priznao da ju je prevario s prostitutkom. Toliko su si dobri da je Hugh njezinom sinu Damianu čak i kum. Grant i Hurley upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" davne 1987. godine. Slavni par prekinuo je 2000. godine, no njihov prekid nisu pratili veliki skandali. ""Ona mi je najbolja prijateljica, nju prvu nazovem kada mi je teško", rekao je Hugh pet godina nakon prekida.

Jedno je vrijeme ljubio Tinglan Hong, s kojom ima 7-godišnju Tabithu i 6-godišnjeg Felixa, no pred oltar je stao tek prije dvije godine.

Hugh i švedska producentica Anna u vezi su bili sedam godina, a dobili su troje djece. Svoj privatni život čuvaju daleko od javnosti te nisu objavili ni imena sve svoje djece. Vjenčali su se na maloj ceremoniji 2018. godine samo pred najužim krugom ljudi.

Grant je prošle godine priznao kako smatra da je prilično ostario, a naročito što se tiče uloga u komedijama koje su ga proslavile. "Postao sam prestar, preružan i predebeo da bih snimao takve uloge, tako da sada radim neke druge stvari", izjavio je Hugh onda. Često je govorio kako je na račun uloge dobivao velike novčane iznose te se ne žali.

Tijekom čitave svoje karijere srca publike je osvajao svojim sarkastičnim humorom, a iako je 35 godina pred kamerama, istaknuo je nekoliko puta kako gluma nije bila njegov istinski poziv. Slavni šarmer kazao je kako se u tome sučajno našao. Često je prekidao poslovne odnose sa svojim menadžerima, a priznao je kako voli imati kontrolu nad svime što radi.