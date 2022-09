Camilla Parker Bowles postala je kraljica pratilja nakon što je njezin suprug Charles proglašen kraljem, a svi se pitaju i hoće li titule dobiti njezina djeca iz prvog braka, sin Tom i kći Laura.

Charles III. službeno je proglašen kraljem na ceremoniji u Palači svetog Jakova koja se po prvi put u povijesti emitirala i na televiziji.

Njegova supruga Camilla dobila je titulu kraljice pratilje, što je pokojna kraljica Elizabeta II. poželjela u svojem obraćanju javnosti povodom sedamdeset godina vlasti.

Nove titule dobili su i William i Kate Middleton, koji su postala princ i princeza od Wallesa, djeca princa Harryja i Meghan Markle također su dobila titule princa i princeze, pa se nametnulo pitanje što će sada biti s djecom koje Camilla ima iz prvog braka.

Camilla je s bivšim suprugom Andrewom Parkerom-Bowlesom dobila sina Toma i kćer Lauru, koji se ne vole eksponirati, no prisutni su na svim važnim kraljevskim događajima, ali se drže po strani.

No glavni urednik časopisa Majesty, Joe Little, vjeruje da će sada porasti zanimanje javnosti za njih, ali ističe i kako je to jedina promjena koja će im se dogoditi jer neće dobiti titule.

"Njihova imena neće se promijeniti", kazao je Little za Page Six, a objasnio je i zašto neće dobiti kraljevsko osiguranje.

"Ako im dosad nije trebalo osiguranje, neće ga dobiti ni nakon promjene vlasti, osim u slučaju da to bude potrebno", rekao je i dodao kako oboje žive relativno povučenim životom, s obzirom na njihove obiteljske veze, ali smatra i da moraju bit spremni na ono što slijedi.

"Tom i Laura prisustvovat će majčinoj krunidbi i neizbježno je da će se tada oko njih stvoriti medijska pompa, toga moraju biti svjesni i oni i Camilla. Puno će se toga sada promijeniti i jedna od loših strana je što će mediji pokazivati više interesa za njih", kaže Little.

Novi kralj Charles III. navodno je jako blizak sa svojim posinkom i pokćerkom te voli provoditi vrijeme i s njihovom djecom.

Tom ima dvoje djece, 14-godišnju Lolu i 12-godišnjeg Freddyja, koje je dobio s bivšom suprugom Darom Buys. Osim što mu je očuh, Charles mu je i kum, a imao je veliku ulogu i u njegovu odgoju. Naime, Tom je jednom prilikom ispričao kako mu je Charles u mladosti održao bukvicu kada je saznao da koristio drogu.

Laura sa suprugom Harryjem Lopesom ima 12-godišnje blizance Gusa i Louisa, te 14-godišnju kćer Elizu koja imala važnu ulogu na vjenčaju princa Williama i Kate Middleton gdje je bila djevojčica sa cvijećem.

Camilla je sveprisutna u životima svoje djece i često u intervjuima ističe kako obožava provoditi vrijeme s unucima.

