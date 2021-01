Kim Kardashian i Kanye West zajedno imaju imovinu vrijednu preko dvije milijarde dolara, a ukoliko je istina da se razilaze, pred sudom bi trebali dijeliti imovinu stečenu u braku. Donosimo pregled što se imaju u svom vlasništvu.

Brak reality zvijezde Kim Kardashian (40) i repera Kanyea Westa (43) gotov je jer par nema želju ni početi opet živjeti zajedno, izvijestili su prije nekoliko dana američki mediji. O krahu njihova braka priča se već mjesecima, a u prilog tome išli su i napisi o njegovim ispadima u javnosti proteklog ljeta. Ukoliko je sve istina, Kimye, kako su ovaj slavni par nazvali mediji odmah na početku njihove veze, uskoro bi mogli završiti na sudu i krenuti u bitku za bogatstvo vrijedno preko dvije milijarde dolara.

Prema posljednjih informacijama, Kanye je "težak" 1,3 milijarde dolara, dok Kim broji čak 900 milijuna dolara.

Na vrhu popisa nekretnina koje posjeduje ovaj imućni par je vila koja se prostire na imanju od 1455 kvadratnih metara na Hidden Hillsu u Los Angelesu. Vilu su kupili 2014. godine za 20 milijuna dolara te su je četiri godine preuređivali prije nego su se 2018. ondje uselili. Kris Jenner na Twitteru je otkrila kako ta nekretnina sada vrijedi već 60 milijuna dolara. Kako ne bi imali problema sa susjedima, Kim i Kanye su kupili i obližnje imanje za koje se još ne zna hoće li ga urediti ili dalje prodati.

U rujnu 2019. godine kupili su ranč vrijedan 14 milijuna dolara u Wyomingu, a Kanye je za jednaki iznos kupio i vlastiti ranč 150 kilometara dalje od onoga koji ima sa svojom suprugom. Do današnjeg dana vlasnici su tri ranča.

Kanye je svojoj voljenoj prije tri godine kupio stan u Maimiju za Božić, a na njega je "iskeširao" 14 milijuna dolara. Imaju vilu na Bel Airu u Los Angelesu, a bogatstvo su stekli zahvaljujući istančanom nosu za biznis.

Kanye je jedan od najprodavanijih repera na svijetu i pri vrhu je posljednja dva desetljeća. Na policama ima 21 nagradu Grammy, uz sve ostale koje je dobio tijekom karijere. Završio je i na Forbesovoj listi kao najbogatiji glazbenik. "Ja sam nedvojbeno najveći umjetnik svih vremena. To nije upitno, to je jednostavno činjenica", rekao je Kanye. Dodao je kako je iz poštovanja prema Bogu glazbu žanrovski proširio i na gospel.

Kim i Kanye između ostalog imaju i kolekciju automobila vrijednu 3,8 milijuna dolara. Njihov vozni park krase Lamborhiniji, Aston Martini i Mercedesi kojih imaju i po nekoliko komada.

Njihovu bogatstvu nije odmogla ni činjenica da je Kim godinaam bila zvijezda reality showa "Keeping Up With The Kardashians", ima vlastitu aplikaciju te modno i kozmetičko carstvo.

Kanye i Kim upoznali su se 2004. godine na snimanju spota Kanyea i Brandy, no u to je vrijeme ona još bila u braku s Damonom Thomasom, dok je Kanye hodao s manekenkom Alexis Phifer. "Nakon što smo se upoznali on nije znao ni kako se zovem. Pitao je prijatelje tko sam ja", pričala je Kim u intervjuima kasnije. Kanye je s godinama sve više pratio što Kim radi, a pozvao ju je i da glumi u njegovom spotu. Osam godina od prvog susreta obznanili su svijetu da su postali par. Pred oltar su stali 2014. godine, a dobili su četvero djece zajedno.