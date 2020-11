Knjiga "A Promised Land" Baracka Obame obara rekorde i i već je prvog dana prodana u 900.000 primjeraka pa se očekuje i njezina filmska verzija.

Bivši američki predsjednik Barack Obama (59) trenutno promovira novu knjigu "A Promised Land" koja je objavljena 17. studenog, a spominje se mogućnost snimanja filma prema njoj jer obara rekorde u prodaji.

Barack je o svojim memoarima progovorio u intervjuu za podcast "360 sa Speedyjem Mormonom" i komentirao glasine da bi ga reper Drake (36) trebao glumiti. Istaknuo je da je glazbenik talentirani brat koji, kako se čini, može napraviti što god želi.

Obama je dodao kako su njegove kćeri Malia (22) i Sasha (19) jako entuzijastične zbog te mogućnosti i vesele se više tome nego on. "Znate što, Drake ima, što je važnije, ja mislim, odobrenje moje obitelji. Znam da bi Maliji i Sashi to bilo sasvim u redu", ispričao je bivši američki predsjednik.

O Baracku, koji je od 1992. u braku s Michelle Obamom (56) s kojom je dobio kćeri, snimljeno je nekoliko filmova dosad, no on ih nije gledao. "Najbolje je za mene da se ne brinem previše kako su me potretirali u tom izmišljenom životu jer imam stvarni život sa stvarnim odgovornostima", istaknuo je.

Inače, Drake je svojedobno govorio o filmu o Baracku i otkrio kako bi mu bilo drago da ga baš on utjelovi. "Nadam se da će uskoro netko napraviti film o Obaminom životu da ga mogu glumiti", rekao je reper.