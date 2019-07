Supruga bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, unatoč činjenici da je bivša prva dama, i dalje je politički aktivna.

Michelle Obama jedna je od omiljenih prvih dama SAD-a.

Daleko od toga da se Michelle više ne sređuje, dapače, no postala je svakako odvažnija kad je riječ o odjeći, šminki i kosi. Na jednom nedavnom događanju u New Orleansu opet smo ju vidjeli s prirodno kovrčavom kosom, ali i prirodnom bojom koja joj stoji fantastično.

Ipak, Michelle je vrhove malo posvijetlila za ljetno razdoblje. "Oduvijek sam voljela Michelle, ali prirodna kosa mi je nešto najbolje što sam vidjela na njoj", samo je jedan od komentara na društvenim mrežama koje gore na tu temu.

Svoju kovrčavu kose Michelle je pokazala i prošle godine na naslovnici časopisa Essence, no tada je još uvijek bila obojena u tamne tonove koje je njegovala dok je obnašala laskavu titulu prve dame.

.@MichelleObama is a gift that keeps on giving! In the Dec/Jan issue of ESSENCE, she's talking about her career and motherhood... She's even giving us tips on finding a "Barack", "Take seriously the things you see while you're dating." #EssenceEST1970 https://t.co/fETNCvMwJs pic.twitter.com/3CEXTfl7y1