Albina Grčić obradila je pjesmu "Husavik" iz filma "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga".

Dok s nestrpljenjem iščekuje ovogodišnji Eurosong na kojemu će predstaviti Hrvatsku s pjesmom "Tick-Tock", pjevačica Albina Grčić na svojem je Instagramu objavila posebnu obradu pjesme "Husavik" iz filma "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", koja je ove godine bila nominirana za Oscara.

"Napokon! Ovo je iznenađenje o kojem sam vam pričala. Jako sam sretna što s vama mogu podijeliti ovu obradu. Jako volim ovu pjesmu. Ima snažnu i jedinstvenu poruku s kojom se na neki način mogu povezati", napisala je Albina, a izvedbom je oduševila obožavatelje i kolege.

"Ma bravo, Albina", napisao joj je Vinko Ćemeraš, a javila joj se i Nika Turković, koja joj je poručila: "Najdraža ti i najdraža pjesma".

"Anđeoski", "Bože, kakve li divnoće", "Savršenstvo", nizali su se komplimenti ispod videa koji je u jednom danu pregledan više od 17 tisuća puta.

U komediji o Eurosongu Will Farrell i Rachel McAdams, koji imaju glavne uloge u filmu, s ovom pjesmom na Eurosongu predstavljaju Island. U pjesmi pjevaju o Husaviku, u kojem oboje žive i koji zaista postoji na Islandu te su njemu snimani dijelovi filma, a iako s natjecanja budu diskvalificirani, u rodnom ih gradu dočekaju kao pobjednike.

Pjesmu originalno izvodi švedska pjevačica Molly Sandén, koja je posudila glas McAdams, dok je Farrell svoje dijelove otpjevao sam. Skladao ju je islandski filmski kompozitor Atli Örvarsson, a tekst su napisali Šveđani Fat Max Gsus i Rickard Göransson te Amerikanac Savan Kotecha, koji je poznat i po pjesmi "Love Me Like You Do" iz hit-filma "Pedeset nijansi sive".

"Husavik" je bila nominirana za Oscara u kategoriji za najbolju originalnu filmsku pjesmu u kojoj je pobjedu na kraju odnijela pjesma "Fight for You" iz filma "Juda i crni Mesija", koju izvodi pjevačica H.E.R.