Jedno od najvećih iznenađenje na ovogodišnjim Oscarima je singl "Husavik" iz blesave komedije "Eurosong: Priča o grupi Fire Saga" koji je nominiran u kategoriji za najbolju originalnu pjesmu.

Kao i svake godine, nominacije za prestižnu filmsku nagradu Oscar donijele su brojna iznenađenja, a jedno od najvećih dogodilo se u kategoriji za najbolju originalnu filmsku pjesmu.

U utrci za zlatni kipić neočekivano se našla jedna "eurovizijska" pjesma, odnosno singl iz komedije o Eurosongu s Willom Farrellom i Rachel McAdams u glavnim ulogama.

Radi se o pjesmi "Husavik" s kojom njih dvoje u filmu "Eurosong: Priča o grupi Fire Saga" na glazbenom natjecanju predstavljaju Island, a film je prepun blesavih originalnih pjesama.

U pjesmi pjevaju o Husaviku u kojem oboje žive, koji zaista postoji na Islandu i u kojem su snimani dijelovi filma, a iako s natjecanja budu diskvalificirani, u rodnom ih gradu dočekaju kao pobjednike.

Pjesmu originalno izvodi švedska pjevačica Molly Sandén, koja je posudila glas McAdams, dok je Farrell svoje dijelove otpjevao sam. Skladao ju je islandski filmski kompozitor Atli Örvarsson, a tekst su napisali Šveđani Fat Max Gsus i Rickard Göransson te Amerikanac Savan Kotecha koji je poznat i po pjesmi "Love Me Like You Do" iz hit-filma "Pedeset nijansi sive".

"Husavik" će se za Oscara morati boriti s još četiri filmske pjesme - "Fight for You" iz filma "Juda i crni Mesija", "Io Si (Seen)" iz filma "La vita davanti a sé", "Speak Now" iz filma "Jedna noć u Miamiju" te "Hear My Voice" iz filma "Čikaška sedmorka" koji je sveukupno osvojio čak šest nominacija za zlatni kipić.