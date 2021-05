Aimee Osbourne je najstarija kćer Ozzyja i Sharon Osbourne, no izbjegava se s njima pojavljivati u javnosti. Nije bila u obiteljskom showu, a sa sestrom Kelly godinama već ne razgovara.

Kći legendarnog rokera Ozzyja Osbournea, 36-godišnja Kelly Osbourne, otkrila je kako sa svojom starijom sestrom Aimee Osbourne (37) ne razgovara još od 2014. godine. Kelly kaže kako jednostavno ne razumije svoju sestru, a otkako su se posvađale izgubile su skoro potpuno svaki kontakt.

"Previše smo različite. Ona ne razumije mene, a ni ja nju", ispričala je nedavno Kelly u intervjuu. Sestre su inače godinama bile susjede te su se često družile, no prijateljstvo im nije uspjelo.

Aimee se odselila iz obiteljskog doma kada je imala 16 godina, a rijeko se pojavljivala u javnosti s ostatkom obitelji. Nije se pojavila ni u njihovom reality showu "The Osbournes" koji se emitirao od 2002. godine. Odlučila je krenuti svojim putem, a iako se kao i slavni tata Ozzy bavi glazbom, poveznicu s obitelji je godinama izbjegavala.

"Htjela sam postati glazbenica, no činilo mi se da nikada ne bih to uspjela na svoj način da sam ostala živjeti sa svojom obitelji te da sam bila u reality showu. Privatan život mi je vrlo važan i ne bih svoj život mijenjala ni za što", rekla je jednom prilikom samozatajna Aimee. Kao djevojčica se pojavila u nekoliko spotova svog oca, no za to kaže kako nije bio njezin izbor.

Nekoliko je puta komentirala i kako joj je bilo naugodno dok je gledala neke intervjue koje su njezin otac Ozzy i majka Sharon davali medijima, no nije im se previše miješala u život. I dalje svira u vlastitom bendu ARO, koji je dosad imao tek tri nastupa uživo. Kaže kako voli drugačije stvari od svoje obitelji te joj je dobro dok je daleko od njih.