Kelly Osbourne izgubila je čak 40 kilograma i sada kao da živi novi život, ali put do toga za nju nije bio nimalo lak o čemu je progovorila u jednom od nedavnih intervjua.

Kći legendarnog rokera Ozzyja Osbournea, 36-godišnja Kelly Osbourne pojavila se u nikad mršavijem izdanju nakon što je uspjela izgubiti čak 40 kilograma, nakon što se podvrgnula operaciji želuca.

Zato nije čudo što su se za Kelly okretale glave prolaznika koje je susrela na ulicama Beverly Hillsa, odjevena u crnu usku haljinu s prorezom. U takvoj je kombinaciji pokazala nikad tanji struk o kojem je već godinama maštala, a sada se njime može konačno pohvaliti.

Kelly je uvijek bila otvorena po pitanju svojih problema s prekomjernom kilažom, operaciji želuca, ali i s ovisnošću koja je jako utjecala na njezin izgled.

"Bila sam na operaciji želuca, ne zanima me što će ljudi o tome govoriti. Samo su mi promijenili oblik želuca i to je to. Nikada neću lagati o tome i to je nešto najbolje što sam u životu učinila", izjavila je Kelly gostujući u podcastu Hollywood Raw.

Dodala je i kako oporavak nije bio nimalo lak, da i dalje vježba i zdravo se hrani, jer u protivnom će joj se prekomjerna težina brzo vratiti. Iako je u konačnici priznala da je sretnija, dugo se borila s mišlju da je u Hollywoodu postala primijećena tek nakon što je smršavila.

"Postala sam ogorčena zbog svega. Kada sam bila deblja, bila sam nevidljiva. Nisu htjeli raditi sa mnom, ništa nisu htjeli. Svi dečki koji su pokazivali zanimanje za mene su pričali da sam super, ali da sam predebela. A onda su se vratili kada sam smršavila i ja sam im rekla ne", priznala je Kelly.

Danas je u sretnoj vezi sa skejterom Erikom Braggom s kojim je počela izlaziti u kolovozu prošle godine i u kojem je pronašla ljubav svog života.