Kelly Osbourne 2002. godine se pojavila na svjetskoj glazbenoj sceni sa svojim prvim albumom, a najveći hit joj je zapravo obrada Madonnine pjesme.

Kći legendarnog rokera Ozzyja Osbournea i bivša reality zvijezda Kelly Osbourne posljednjih dana plijeni pažnju zahvaljujući drastičnoj transformaciji imidža i značajnom gubitku kilograma, a ova slavna dama nekoć je bila i pjevačica.

Kelly, koja ovih dana slavi 36. rođendan, svijetu se predstavila još početkom novog milenija kao pjevačica, a svoj prvi alvum "Shut Up" objavila je 2002. godine, taman u vrijeme kada se počeo na MTV-u prikazivati reality show njezine obitelji "The Osbournes". Album je najavljen obradom Madonnina hita "Papa Don't Preach" te je objavila još nekoliko singlova, uključujući i duet sa slavnim ocem Ozzyjem, s kojim je obradila njegovu pjesmu "Changes".

Unatoč činjenici što su joj kritičari djelomično i pohvalili album, Kelly je brzo odustala od pozornica. Objavila je i drugi album "Sleeping With Nothing", no mediji su ju već počeli prozivati zbog brojnih kontroverzi. Sve je završilo tako da je obitelji priznala kako je ovisna o tabletama protiv bolova te je otišla u kliniku za odvikavanje.

Kada se vratila, Kelly je karijeru nastavila drugačijim putem, a brzo je iščeznula i njezina baza obožavatelja koja ju je jedno vrijeme pobožno pratila. Bila je voditeljica, pisala je kolumnu te se pronašla u brojnim poslovima povezanima s medijima, no mikrofonu se više nije vratila u smislu pjevanja.

Osim očitim gubitkom kilograma, Kelly pažnju plijeni i vezom s 21-godišnjom zvijezdom TikToka Griffinom Johnsonom s kojim se sve češće druži. Osim što su viđeni u šetnjama, nekoliko su puta zajedno izašli u noćni provod i na večere, međutim niti jedno od njih zasad nisu potvrdili da su u ljubavnoj vezi.

Kelly je ponosna što je izgubila 38 kilograma, a nekoliko puta je jasno dala do znanja da je na tome naporno radila te da će uživati sada u svom novom tijelu.