Adam Levine i Behati Prinsloo upoznali su se 2012. godine preko zajedničkog prijatelja, a oboje kažu da su se zaljubili i prije nego što su se zapravo uživo vidjeli.

Američki pjevač Adam Levine napoznatiji je kao frontmen benda Maroon 5, a nije tajna da je ovaj ljepotan već godinama tiha patnja djevojkama diljem svijeta. Od samih početaka karijere Levine je bio na glasu kao veliki ženskaroš, no realnost je ipak drugačija.

Nakon što je ljubovao s manekenkom Anne Vyalitsyna dvije godine, zaljubio se u Behati Prinsloo, Victorijinu anđelicu iz Namibije. Behati je još prije nekoliko godina u intervjuu ispričala da ju je s muškarcem njezina života upoznao zajednički prijatelj, pošto je Levine u to vrijeme tražio glumice za svoj novi spot. "Prijatelj mu je rekao da me mora upoznati jer sam uvijek spremna na sve. Nakon toga mi je poslao e-mail i zamolio me da mu gostujem u spotu. Nastavili smo se dopisivati i taj razgovor nam je toliko bio prirodan da čak mislim da smo se zaljubili putem interneta prije nego što smo se i vidjeli uživo", ispričala je. Prinsloo je odbila gostovati u spotu, no par se upoznao mjesec dana nakon dopisivanja.

"To je bila ljubav na prvi pogled, potpuno ludo", rekla je ljepotica u intervjuu. Još godinu prije fatalnog upoznavanja, Adam i Behati dijelili su pozornicu kada je ona nosila reviju Victoria's Secreta, a na istom je događaju njegov bend nastupao. Tada su se mimoišli. Kada su napokon počeli svoju vezu, ona nije dugo potrajala. Prekinuli su nakon dva mjeseca, no ubrzo su shvatili kako im je to najgora odluka koju su oboje donijeli u životu. Brzo su se pomirili te su 2013. godine objavili zaruke.

Pred oltar su stali 2014. godine u meksičkom Los Labosu, a na ceremoniji je bilo 275 ljudi. U braku su dobili dvije kćeri, no curice pokušavaju držati što dalje od očiju javnosti. Tek ponekad objave obiteljsku fotografiju na društvenim mrežama. Podržavaju se međusobno u svemu, a često su govorili o tome u intervjuima. Iako je na početku njihove veze odbila gostovati u spotu, pojavila se u videima za pjesme "Cold" i "Girls Like You".