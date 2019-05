Adam Levine i Behati Prinsloo počeli su se viđati 2012. godine.

Južnoafrička manekenka proslavila je 31. rođendan.

Supermodel Behati Prinsloo jedna je od anđelica Victoria's Secreta, i to one, nazovimo to "starije" postave ljepotica koje su znale prirediti samo takav show na pisti.

Među njima su, osim Behati, bile i Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge i mnoge druge, a kad su se Behati i Candice 2018. godine vratile na pistu u New Yorku nakon stanke zbog majčinstva, obožavatelji su bili i više nego presretni. Mnogi su komentirali kako djevojke izgledaju bolje i od nekih svojih mnogo mlađih kolegica.

Behati je stanku od pista uzela zbog dvije trudnoće, a kćerkice je dobila sa suprugom, glazbenikom Adamom Levineom. Veza s okorjelim zavodnikom priskrbila joj je dodatnu slavu, i to upravo zbog činjenice da je jedino njoj uspjelo da ga smiri te učini obiteljskim čovjekom nakon brojnih veza i afera koje je imao u prošlosti.

Podsjetimo, Adam je brojnim slavnim ljepoticama slomio srce, a među njima su bile brojne dugonoge i plavokose manekenke, baš poput Behati. Zanimljivo, već se godinama šuška kako ga je sa suprugom upoznala upravo bivša djevojka i Behatina kolegica "anđelica" Anne V., koju je navodno i prevario prije službenog prekida. Iako je priznala kako joj je slomio srce, Anne o bivšem nikada nije rekla niti jednu ružnu riječ. Dapače, poručila je kako će ga uvijek voljeti. I zanosna Ruskinja danas je supruga i majka.

S druge strane, postoji i službena priča o upoznavanju para, koja kaže kako je Adam tražio manekenku za spot svoje grupe Maroon 5, a onda mu je prijatelj dao e-mail od Behati te su se tako počeli dopisivati. Iako je manekenka odmah znala kako neće moći odraditi taj posao, pobrinula se da se s Adamom nađe nekoliko tjedana kasnije. "Bila je to ljubav na prvi pogled, kao da se znamo cijeli život", jednom je prilikom otkrila Behati, dok Adam svako malo javno ističe koliko je sretan zbog ljubavi koju ima od Behati i njihovih kćerkica.

"Imam samopouzdanja, no kad sam kleknuo na jedno koljeno, izgubio sam ravnotežu, pa sam morao kleknuti na oba", jednom je prilikom priznao glazbenik koji je za ruku svoje drage zamolio i njezina oca. Također, prije nego što su se vjenčali, manekenka ga je navodno natjerala da se ispriča svim bivšim djevojkama kojima je slomio srce.

Vjenčanje je održano u meksičkom Cabo San Lucasu 2014. godine, a za par se tijekom svih ovih godina nije vezao niti jedan skandal.