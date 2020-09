Severina je kraj fotografije napisala samo kratak opis, no on je najmanje došao do izražaja.

Severina (48) objavila je selfie posvećen početku tjedna i oduševila brojne obožavatelje.

"Ponedjeljkasto", napisala je splitska pjevačica te kao i uvijek dodala hashtagove volim što se volimo, ljubav se ljubavlju vraća i Severina. Pozirala je u seksi izdanju raščupane kose i pomno našminkanog lica, a na fotografiji se naziralo preko njenih grudi nešto nalik topiću.

Isticala se i Severinina preplanula put jer su joj ostale bijele crte od kupaćeg kostima. Za svoj selfie pjevačica je dobila mnoštvo komplimenata.

"Wow", "Predivna kao i uvijek", "Doslovno najljepša žena na Balkanu", "Ljepoto", "Kraljica", napisali su Severini pratitelji kojih ima 1.3 milijuna na Instagramu. U pola sata je Splićanka prikupila više od skoro 11.000 lajkova.

Inače, nedavno je njezin muž Igor Kojić objavio fotografiju i otkrio da uživa u ljetovanju u Hrvatskoj sa sestričnom. Severina se prošlog tjedna našalila sa svojim izgledom na plaži napisavši da uvlači trbuh kad ulazi u more i da takvima treba pružiti podršku.