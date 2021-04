Život princa Philipa bio je u jednu ruku fascinantan, a u drugu prožet brojnim tragedijama koje su utjecale na njega, a poseban su trag ostavile sestre i majka.

Vojvoda od Edinburgha iliti princ Philip rođen je prije 99 godina i to kao princ Philip od Grčke i Danske, kao sin princa Andrewa od Grčke i Danske i princeze Alice. Njegova je majka nosila titulu Alice od Battenberga i bila je praunuka kraljice Viktorije što znači da je Philip bio zapravo daljnji rođak britanske kraljevske obitelji. Bio je najmlađi od petero djece, imao je četiri starije sestre od kojih su se tri udale za njemačke aristokrate koji su kasnije postali nacisti.

Priče Philipove obitelji zapravo je tragična koliko je i zadivljujuća, a njegovo poglavlje počinje danom kada se rodio na stolu obiteljske vili na grčkom otoku Krfu. No kada je Philipu bilo samo 18 mjeseci cijela je obitelj je prognana, a on je rodnu zemlju napustio u sanduku punom naranči, koji mu je poslužio kao improvizirani krevetić na britanskom ratnom brodu kojim su bježali.

Obzirom na dob i statusu jedinog muškog potomka u obitelji, Philip je odrastao odvojen od sestara, Louise, Margarite, Cecile i Sophie koje su sve udale za ugledne njemačke aristokrate koji su u Drugom svjetskom ratu postali nacisti, a one članice nacističke stranke. Najmlađa od njih, Sophie i njezin suprug princ Christopher od Hessea bili su toliko cijenjeni u nacističkim krugovima da su se s Hitlerom družili na privatnim ručkovima i da su svom sinu odlučili dati ime njemu u čast.

Nova tragedija je zadesila obitelj 1937. godine kada je Cecile u osmom mjesecu trudnoće smrtno stradala u zrakoplovnoj nesreći zajedno sa suprugom, nakon čega su se njihovi rođaci na sprovodu pojavili u prepoznatljivim nacističkim uniformama.

Philip o povezanosti svoje obitelji s nacizmom nikada nije volio pričati u javnosti, ali 2006. godine odlučio je prekinuti šutnju dugu 60 godina. Tada je izjavio kako su članovima njegove obitelji nacizam i rani Hitlerovi pokušaji izgradnje moći i uglede Njemačke u svijetu bili privlačni, ali je naglasio da on osobno nikada nije bio svjestan antisemitskih stajališta u obitelji. On se nacizmu protivio tijekom cijelog svog života i njegov stav nikada nije bio upitan. Tijekom Drugog svjetskog rata hrabro se borio na strani Velike Britanije, sudjelujuči u bitkama na Kreti, na grčkom rtu Matapan i na Siciliji.

Međutim, njegova njemačka krv bila je predmet rasprave pri samom prvom susretu s kraljicom Elizabetom, a niti jedna njegova sestra nije bila pozvana na kraljevsko vjenčanje 1947.godine. Iako su od završetka rata tada prošle dvije godine, njemačka veza ipak je i dalje bila previše sramotna.

Philipova majka princeza Alice većinu vremena je provela u odsutstvu i nije bila uz njega u djetinjstvu. Preživjela je revoluciju u Grčkoj, doživjela je mentalni slom nakon čega se odlučila okrenuti vjeri. Prije nego je i sama okrenula leđa kraljevskom životu i postala redovnica, Alice je pomagala Židovima tijekom rata. Kao majka bila je puna ljubavi, ali prisilna odvojenost od sina utjecali su i na njega samoga i zapravo stvorili njegov neovisan duh i specifičnu osobnost.

Alice je bila rođena sa slušnom manom, ali izražavala se i jasno govorila bez problema. Fotografije iz mladosti pokazuju da je bila prirodna ljepotica, naročito one na kojima je pozirala s podignutom kosom i u haljinama ukrašenima čipkom. No teške životne okolnosti i tragedije jako su utjecale na nju pa je do 1930. godine čula glasove u glavi te je vjerovala da je s Isusom ostvarila fizičku vezu, kao i s drugim religijskim ličnostima.

Dijagnosticirana joj je šizofrenija, a kad njezino liječenje u jednoj berlinskoj klinici nije uspjelo, prema savjetu Sigmunda Freuda njezina je maternica tretirana zračenjem kako bi ju izliječili od frustracije za seksualnim željama nakon čega su ju smjestili u sanatorij u Švicarskoj. Tamo je ostala zatvorena dvije i pol godine, a njezin suprug princ Andrew otišao je s ljubavnicom živjeti na Francusku rivijeru i preminuo je 1944. godine u Monaku.

Princ Philip u to je vrijeme bio bez doma, živio je i školovao se u internatu, a blagdane je provodio s rodbinom, uključujući i najdražeg ujaka lorda Louisa Mountbattena u kojem je vidio očinsku figuru.

Alice je iz sanatorije puštena 1932. godine i postala je lutalica, živeći u skromnim njemačkim pansionima. Philip ju je nakon toga ponovno vidio tek 1937. godine se sestrinu sprovodu. Ona je tada izrazila želju da tada 16-godišnji Philip živi s njom u Ateni, ali on je svoju budućnost vidio u Kraljevskoj mornarici. 1941. godine Alice se sama preselila na jedan grčki otok koji su okupirali nacisti, a njezin brat lord Mountbatten slao joj je pakete s hranom koje je dijelila potrebitima.

Više od godinu dana na zadnjem katu svoje kuće je skrivala židovsku obitelj, samo nekoliko metara udaljenoj od središta Gestapa. 1949. godine odlučila je prodati ostatke svojih obiteljskih dragulja kako bi osnovala vlastiti vjerski red sestrinstvo Marte i Marije, te je izgradila samostan i sirotište u siromašnom predgrađu Atene.

Princeza Alice preminula je u Buckinghamskoj palači 1969. godine, gdje je dvije godine živjela kao gošća svog sina princa Philipa i snahe kraljice Elizabete.