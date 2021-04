Salma Hayek, Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds snimali su akcijsku komediju "The Hitman's Wife Bodyguard" u proljeće 2019. diljem Hrvatske, u Zagrebu, Karlovcu, Rijci i na nekoliko mjesta u Istri.

Već je dobro poznata činjenica da je hrvatska obala postala popularno mjesto za snimanje holivudskih filmova, a kao set je poslužila i akcijskoj komediji "The Hitman's Wife Bodyguard".

U njoj glavne uloge tumače holivudske face Salma Hayek, Samuel L. Jackson i Ryan Reynolds. Za film je izašao službeni trailer i pokazao da publika jedva čeka da stigne u kina jer je u 24 sata pregledan više od 1.2 milijuna puta.

Salma, Samuel i Ryan su scene komedije snimali u proljeće 2019. diljem Hrvatske, u Karlovcu, Zagrebu, Rijeci i na nekoliko mjesta u Istri. Isticali su na društvenim mrežama koliko im se sviđa Lijepa naša i dijelili fotografije na društvenim mrežama.

''Bio je ovo posljednji tjedan mog snimanja filma ''The Hitman's Wife's Bodyguard'', a bila je to i jedna divna avantura. Hvala Hrvatska, Italija, London'', napisala je Hayek pored videa.

Tijekom boravka u Hrvatskoj Salma je itekako lijepo ispromovirala našu zemlju. Istraživala je ljepote Istre i degustirala tamošnja vina. Na svom Instagramu dijelila je i fotografije s više od 10 milijuna obožavatelja koji je prate na toj društvenoj mreži.

Posjetila je i Brijune, Uskrs je čestitala iz Rovinja, a tamo je probala i delicije koje su u ponudi na njihovoj tržnici. Kada je sakupila 10 milijuna pratitelja na Instagramu, zahvalila se i na hrvatskom jeziku.

"Thank you! Gracias! Merci! ευχαριστώ! धन्यवाद ! شكرا لك! Hvala vam! Grazie! Obrigado! Danke dir! 謝謝 10 Million Followers!!!!!!!!! You are Amazing! 10 Millones de Seguidores!!! Son increíbles!!!!", napisala je glumica.

Inače, premijera filma, koja je ranije odgođena zbog pandemije koronavirusa, trebala bi biti 16. lipnja.