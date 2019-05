Salma Hayek na Instagramu je proslavila 10 milijuna sljedbenika, a toplu poruku poslala je i na hrvatskom jeziku.

Slavna latino glumačka diva bademastih očiju, Salma Hayek, koja već tjednima boravi u Hrvatskoj zbog snimanja holivudskog filma "The Hitman's Wife Bodyguard", na Instagramu je proslavila veliki uspjeh - uspjela je sakupiti 10 milijuna sljedbenika.

Dirnuta svojim obožavateljima koji žele u stopu pratiti svaki njezin korak, Salma je odlučila toplom porukom izraziti svoju zahvalnost. Salma je svoj uspjeh na društvenim mrežama proslavila uz tortu, a iza nje se nazirao sunčani Rovinj.

Ispod snimke koju je objavila je zahvalila fanovima na mnogim svjetskim jezicima - a među njima se pronašao i naš hrvatski.

"Thank you! Gracias! Merci! ευχαριστώ! धन्यवाद ! شكرا لك! Hvala vam! Grazie! Obrigado! Danke dir! 謝謝 10 Million Followers!!!!!!!!! You are Amazing! 10 Millones de Seguidores!!! Son increíbles!!!!" napisala je 52-godišnja glumica.

Prekrasna glumica trenutno snima film "The Hitman's Wife Bodyguard" čiji se set nakon Rovinja i Rijeke preselio u Zagreb. Većinu vremena u Hrvatskoj Salma je za sada provela u Istri, gdje joj se pridružio i suprug Francois-Henry Pinault, milijarder. Zajedno su proslavili Uskrs i posjetili Brijune.

Ostatak zvjezdane ekipe s holivudskog seta također se trenutno nalazi u Zagrebu, pa je tako Samuel L. Jackson viđen na burgerima u Zagrebu, a snimanje u centru Zagreba izazvalo je pravu pomutnju.

Ryan Reynolds je napustio Hrvatsku zbog premijere drugog filma, a nedavno smo saznali i da mu je supruga Blake Lively po treći puta trudna, pa njegova odluka da vrijeme provodi s obitelji i nije toliko neočekivana.