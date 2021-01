U jesen je produkcija Bond najavila da će film biti prikazan 2. travnja 2021. kako bi se "mogao gledati u kinodvoranama diljem svijeta", no i taj su termin morali pomaknuti.

Premijera najnovijeg nastavka pustolovina Jamesa Bonda ponovno je odgođena i film "No Time To Die" trebao bi prvi put biti prikazan 8. listopada 2021., najavio je studio MGM.

Riječ je o već trećoj odgodi, a objavljena je na računu Twittera slavnog britanskog tajnog agenta uz plakat filma s Danielom Craigom u glavnoj ulozi. Pandemija koronavirusa zatvorila je tisuće kinodvorana po svijetu i poremetila kalendar većine velikih producenata od kojih su neki ipak odabrali streaming ne bi li smanjili gubitke.

U jesen je produkcija Bond najavila da će film biti prikazan 2. travnja 2021. kako bi se "mogao gledati u kinodvoranama diljem svijeta". U četvrtak je MGM priopćio da će "No Time To Die" (u slobodnom prijevodu Smrt može pričekati) biti premijerno prikazan 8. listopada 2021.

Prvi put je film trebao biti prikazan 31. ožujka 2020. u Londonu. U filmu James Bond napušta svoje aktivnosti u tajnim službama da bi konačno uživao u mirnom životu na Jamajci. No njegov mir iznenada remeti poziv starog prijatelja iz CIA-e Felixa Leitera koji ga zove u pomoć.

"Zločestog momka" u nastavku glumi Amerikanac egipatskog porijekla Rami Malek koji je osvojio Oskara 2019. za najboljeg glumca tumačeći legendarnog Freddieja Mercuryja iz skupine Queen.

U glumačkoj postavi su još Lashana Lynch, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ben Whishaw it Christoph Waltz. Naslovnu glazbenu temu koja se zove kao i film "No Time To Die" izvodi mlada američka pjevačica Billie Eilish.

(Hina)