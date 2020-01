Najmlađa glazbenica u povijesti filmova o Jamesu Bondu koja će otpjevati naslovnu pjesmu ove popularne filmske franšize je Billie Eilish. Provjerite koji su sve glazbenici dosad imali tu čast.

Billie Eilish je u prosincu prošle godine navršila 18 godina, a ova svestrana djevojka već je okrunjena titulom najmlađe glazbenice u povijesti koja je osvojila četiri Grammy nominacije.

Eilish može dodati još jednu super titulu uz svoje ime, a to je činjenica da će postati najmlađa glazbenica u povijesti koja će napisati i snimiti naslovnu pjesmu za novi film o Jamesu Bondu. Kako je nedavno istaknula sama pjevačica, još je u šoku od vijesti jer je po njoj James Bond najbolja franšiza filmova ikada.

Tijekom godina, naslovne pjesme za filmove o Jamesu Bondu snimali su i pjevali Madonna, Garbage, Adele, Sam Smith, A-ha i brojni drugi, a donosimo vam pregled svih pjesama od početka do danas.

1. "James Bond Theme" - John Barry Orchestra

2. "From Russia With Love" - Matt Monro

3. "Goldfinger" - Shirley Bassey



4. "Thunderball" - Tom Jones

5. "You Only Live Twice" - Nancy Sinatra

6. "We Have All The Time in the World" - Louis Armstrong



7. "Diamonds are Forever" - Shirley Bassey

8. "Live and Let Die" - Paul McCartney & Wings

9. "The Man With The Golden Gun" - Lulu

10. "Nobody Does It Better" - Carly Simon

11. "Moonraker" - Shirley Bassey

12. "For Your Eyes Only" - Sheena Easton

13. "All Time High" - Rita Coolidge

14. "A View To A Kill" - Duran Duran

15. "The Living Daylights" - A-ha

16. "License To Kill" - Gladys Knight

17. "GoldenEye" - Tina Turner

18. "Tomorrow Never Dies" - Sheryl Crow

19. "The World Is Not Enough" - Garbage

20. "Die Another Day" - Madonna

21. "You Know My Name" - Chris Cornell

22. "Another Way To Die" - Alicia Keys & Jack White

23. "Skyfall" - Adele

24. "Writing's On The Wall" - Sam Smith